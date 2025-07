Încă un fost jucător de la FCSB ajunge în Gruia! Benzar, aproape de CFR Cluj

Romario Benzar, la un pas de a semna cu CFR Cluj, după ce ardelenii au ajuns la un acord cu fundașul.

Romario Benzar (33 de ani), fost internațional și jucător al FCSB, este foarte aproape să devină jucătorul lui CFR Cluj. Potrivit Gazetei Sporturilor, ardelenii au ajuns la un acord de principiu cu fundașul dreapta legitimat în prezent la FC Botoșani. Singurul pas rămas este înțelegerea cu clubul moldovean, care nu este dispus să-l lase să plece liber de contract.

„Botoșani îi dă drumul lui Benzar pentru o sumă modică, și 50.000 de euro. Dar liber nu pleacă”, au precizat sursele citate de GSP.

Dan Petrescu insistă pentru întăriri în zona fundașului dreapta, acolo unde a început sezonul cu improvizații. Aly Abeid, fundaș stânga de meserie, a fost utilizat pe dreapta, iar Antonio Bosec, nou transferat, nu este încă refăcut complet din punct de vedere fizic. În contextul meciurilor din preliminariile Europa League și al celor din campionat, tehnicianul vrea să utilizeze două formule diferite și cere soluții de urgență pentru posturile deficitare.

Benzar, revenire în prim-plan după ani dificili

Romario Benzar a avut o carieră solidă în Liga 1, fiind campion cu Viitorul și având un parcurs bun la FCSB, unde a bifat transferul în Serie B, la Lecce, pentru 1,7 milioane de euro. Deși în Italia nu s-a impus, fundașul a continuat să evolueze în România, la Viitorul, UTA și apoi Botoșani, unde pare că și-a regăsit forma.

„Ieri am venit cu absolut toate datoriile la zi. Am plătit 1,6 milioane de euro și, cu ocazia asta, s-a dovedit încă o dată că sunt prea multe fake news-uri care circulă pe internet despre CFR Cluj. Clubul nostru este stabil. Este puternic. Am achitat totul. V-am spus foarte clar că suntem monitorizați de către UEFA și nu putem să ne jucăm cu așa ceva”, a declarat Nelu Varga, patronul CFR-ului, pentru fanatik.ro.

Fundașul, care are 19 selecții la echipa națională între 2016 și 2019, ar fi o variantă cu experiență într-un lot ce se dorește capabil să lupte pe două fronturi. În acest moment, CFR îl mai are în lot pe Alexandru Țîrlea pentru banda dreaptă, însă Petrescu vrea concurență și siguranță pe posturi.

