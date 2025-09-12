Încă o lovitură pentru FCSB! Risto Radunovic s-a accidentat și ratează meciul cu Csikszereda

După Adrian Șut, campioana României pierde un alt titular important, dar Daniel Bîrligea revine la antrenamente.

FCSB se confruntă cu noi probleme de lot înaintea duelului cu Csikszereda. Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga al roș-albaștrilor, s-a întors accidentat de la naționala Muntenegrului, unde fusese convocat pentru meciurile cu Cehia și Croația din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Deși nu a jucat niciun minut pentru selecționata țării sale, Radunovic a resimțit probleme medicale și a revenit la București pentru recuperare. Conform gsp.ro, șansele ca acesta să fie folosit în partida de duminică, împotriva celor de la Csikszereda, sunt foarte mici. Cel mai probabil, postul său va fi acoperit de Alexandru Pantea.

Probleme și vești bune în lotul roș-albaștrilor

FCSB are deja indisponibil un alt titular, Adrian Șut, accidentat în remiza României cu Cipru, scor 2-2. În schimb, Daniel Bîrligea (25 de ani) a oferit motive de optimism. Atacantul s-a recuperat rapid după o accidentare musculară, în urma unui tratament făcut la Belgrad, la Marijana Kovacevic, și a revenit la antrenamente pe 9 septembrie.

Mihai Pintilii a confirmat revenirea acestuia: „Bîrligea e bine, de luni va fi la antrenament. La noi nu a avut așa de multe probleme, cred că la CFR a avut mai multe. Edjouma se antrenează bine. Alibec, la fel”, a declarat antrenorul la Fotbal Club, Digi Sport.

Alți jucători însă mai au nevoie de timp pentru a reveni pe teren. „Dawa mai are nevoie de timp. El nu este cu echipa încă. Nu va reveni în septembrie. Uitați la Lixandru, care a mai avut nevoie de o lună-două până și-a revenit. Inclusiv Olaru a avut și mai are nevoie de timp. La Dawa mai durează”, a precizat Pintilii.

Meciul Csikszereda – FCSB se joacă duminică, 14 septembrie, de la ora 21:00, și va fi transmis în direct pe Digi Sport 1, dar și online pe site-ul digisport.ro și în aplicația Digi Sport pentru abonații Digi România.

