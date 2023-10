Încă nouă orașe din România vor introduce plata cu cardul la piață

Proiectul care permite plata cu cardul la piață se extinde în nouă orașe din România, acestea fiind Alexandria, Satu Mare, Făgăraș, Târgu Mureș, Timișoara, Tulcea, Vaslui, Bacău și Craiova.

Proiectul a început în anul 2019 și este dezvoltat de Mastercard și Asociația Administratorilor de Piețe din România (AAPR), în colaborare cu Patria Bank. Până acum, proiectul fusese implementat în Sibiu, Iași, Galați și, parțial, în București.

„Obiectivul nostru final este de a aduce ȋn piețe cât mai mulți orășeni, ȋn special pe cei din generația tânără. Plata cu cardul este o modalitate modernă, rapidă, extrem de eficientă care îi ajută deopotrivă pe clienți și producători. Proiectul funcționează foarte bine ȋn Sibiu, cât și ȋn celelalte localități ȋn care a fost deja implementat. Ne așteptăm ca extinderea rețelei de POS-uri să aibă ca rezultat creșterea semnificativă a numărului de cumpărători din piețe. Dialogul AAPR cu producătorii este unul permanent. Le explicăm beneficiile plății cu cardul și sperăm ca în anul următor, să avem numeroase cereri de instalare a POS-urilor”, a declarat Teodor Ioan Birț, președintele AAPR.



În anul 2019 fuseseră instalate 104 POS-uri în patru orașe: Sibiu – 65, Iași – 17, Galați – 17, Sector 1 București – 5.

„Mastercard a testat pentru prima dată în România ideea de a plăti cu cardul la piață în 2015, instalând un POS într-o piață din București, iar experimentul a generat reacții excelente, într-o perioadă în care plățile electronice nu aveau acoperirea pe care o au acum. Din 2019, în colaborare cu Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România (AAPR) și Patria Bank, am inițiat extinderea acceptării la nivel național, în aceste spații care erau, în mod tradițional, asociate exclusiv numerarului. Consumatorii au astfel posibilitatea de a plăti rapid și în siguranță pentru produsele pe care și le doresc, în timp ce, producătorilor, opțiunea de plată cu cardul, le asigură mai multe încasări. Alături de partenerii noștri, ne bucurăm să facem încă un pas în direcția creșterii gradului de incluziune financiară și să creăm împreună contextul în care plata cu cardul devine un gest cotidian și firesc”, a explicat Elena Dincă, Head of Sales for Financial Institutions, Merchants and Government Segments, Mastercard.



Extinderea proiectului Plata cu cardul la piață era programată pentru anul 2020, ca o continuare a demersului început în anul 2019. Dar din cauza pandemiei, inițiatorii și partenerii au decis amânarea acestuia.

