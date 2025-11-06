Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au primit la Palatul Elisabeta înalți demnitari ai Statului român și reprezentanți ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, participanți la NATO-Industry Forum 2025, care se desfășoară în România sub auspiciile Secretarului General NATO. Forumul este co-organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al Cartierului General al NATO.

Au răspuns invitației Majestății Sale viceprim-ministrul, ministrul Apărării Naționale, Excelența Sa dl Ionuț Moșteanu, Șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, reprezentanți ai unor Agenții și Divizii NATO, alături de generali și ofițeri din Ministerul Apărării Naționale.

Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au purtat un amplu dialog cu oaspeții pe tema contribuției României pe flancul de Est al NATO și UE, a securității la Marea Neagră și a țării noastre ca factor de stabilitate, echilibru și dezvoltare în sud-estul continentului și în vecinătatea europeană.

