Impozitul auto se schimbă radical de la 1 ianuarie: mașinile vechi vor plăti chiar și de trei ori mai mult

De la începutul anului viitor, proprietarii de autovehicule vor fi nevoiți să se adapteze unui nou sistem de taxare, după ce statul a decis reformarea completă a impozitului auto. Noua formulă ia în calcul două criterii – capacitatea cilindrică și norma de poluare – iar efectele se anunță semnificative, mai ales pentru mașinile vechi și poluante.

Cum se calculează noul impozit

Taxa auto va fi stabilită pe segmente de câte 200 cmc, fiecare segment având un preț diferit. Acest preț crește odată cu nivelul de poluare: cu cât mașina are o normă de emisii mai veche, cu atât proprietarul va achita mai mult. Practic, automobilele cu motoare mici, dar cu standard de poluare redus, vor suporta cele mai mari majorări.

Motoarele mici, printre cele mai afectate

Pentru motorizările de 1.4 – 1.6 litri, impozitele se vor dubla sau chiar tripla, indiferent de norma de poluare.

– O mașină Euro 6 va avea un impozit estimat între 110 și 130 lei.

– Pentru Euro 4, suma va ajunge la aproximativ 150 lei.

– Proprietarii vehiculelor Euro 3 și mai vechi vor plăti peste 200 lei, de aproape trei ori mai mult decât în prezent.

Motoarele medii cresc moderat, cele mari scad pentru Euro 6

Pentru propulsoarele de 2 litri, un Euro 6 va rămâne în zona de 250 lei, în timp ce un Euro 3 poate depăși 300 lei.

La polul opus, posesorii de mașini cu motoare mari – 2,5 și 3 litri – vor beneficia de un impozit redus dacă vehiculul respectă norma Euro 6, specialiștii estimând o scădere de circa 30%.

Hibridele și electricele rămân avantajate

Modelele hibride vor continua să fie taxate preferențial, cu un impozit mai redus decât al mașinilor clasice. În ceea ce privește vehiculele electrice, statul păstrează o taxă simbolică: doar 40 de lei pe an.

Noua formulă urmărește descurajarea utilizării mașinilor vechi și poluante și stimularea trecerii la tehnologii curate. Totuși, pentru mulți șoferi cu vehicule mai în vârstă, anul 2025 va aduce o povară fiscală semnificativ mai mare.

