Proprietarii de locuințe, terenuri și autovehicule trebuie să achite obligațiile fiscale până la finalul lunii. Regula plății în două tranșe.
Contribuabilii care dețin locuințe, terenuri sau mașini au termen până la 30 septembrie 2025 pentru a achita cea de-a doua rată a impozitelor locale aferente acestui an.
Potrivit Codului Fiscal, impozitul local se achită anual, în două rate egale:
- prima până la 31 martie
- a doua până la 30 septembrie
Bonificații pentru plata integrală
Pentru cei care aleg să plătească anticipat, până la data de 31 martie a fiecărui an, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, legea prevede o reducere de până la 10%.
