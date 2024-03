Impozitarea cu 70% asupra veniturilor nedeclarate, obținute de persoanele fizice din surse neidentificate, este o reglementare care “lasă loc unei serii de interpretări”, subliniază o analiză realizată de specialiștii Deloitte.

Această cotă de impozitare de 70 la sută se va aplica efectiv din data de 1 iulie 2024.

Cătălin Barbu, Manager, Impozitarea Veniturilor, Deloitte România, și Răzvan Brătilă, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal, atrag atenția că o importanta deosebita o are determinarea semnificatiei sintagmei „venituri a caror sursa nu a fost identificata”. “Desi aceasta sintagma era utilizata si in reglementarea anterioara, in cadrul textului articolului 117 din Codul Fiscal, majorarea la 70% a impozitului pentru veniturile din surse neidentificate creeaza o miza suplimentara, atat pentru contribuabili, cat si pentru autoritatile fiscale, de a determina categoria exacta a veniturilor vizate de cota majorata”, menționează studiul Deloitte.

Există și anumite “incertitudini privind aplicarea în timp a cotei majorate de impozit și al presiunii pe care aceste prevederi o pun asupra contribuabililor în vederea declarării veniturilor realizate și securizării cotei de 10%”. Această cotă, 10 la sută, este cota generală pentru impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice potrivit Codului Fiscal.

Mai exact, se pune problema dacă o încercare de conformare voluntară a contribuabililor (prin declararea unor venituri în vederea impozitării) înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi, la 1 iulie 2024, garantează aplicarea cotei de 10%. Pe de altă parte, autoritățile ar putea contesta sursa veniturilor în cadrul unor verificări desfășurate ulterior declarării, în vederea aplicării cotei majorate de 70%.

Poate apărea o situație în care, deși contribuabilul a efectuat declararea veniturilor, autoritățile fiscale nu pot identifica cu precizie proveniența acestora în baza documentelor și clarificărilor care le sunt puse la dispoziție. În această interpretare a textului de lege, se poate ajunge la concluzia că imposibilitatea stabilirii provenienței veniturilor și schimbarea încadrării sursei acestora de către organele fiscale (din cea indicată de către contribuabil în propria declarație, în neidentificată) îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru impozitarea acestor venituri cu 70%.

Prin contrast, un alt răspuns ar putea fi „nu”, plecând de la premisa că declararea veniturilor reprezintă elementul cheie în vederea identificării sursei, iar un astfel de demers este suficient pentru garantarea aplicării cotei generale de impozitare, de 10%. În acest al doilea scenariu, orice constatare a organelor de control, ulterioară declarării, cu privire la lipsa unei indicații clare asupra provenienței veniturilor, nu ar genera aplicarea cotei majorate de impozitare de 70%.

Până la 1 iulie 2024, când intră în vigoare posibila impozitare cu 70 la sută, “recomandăm persoanelor fizice vizate sau care consideră ca ar putea fi vizate” să își analizeze cu atenție situația veniturilor, subliniază specialiștii Deloitte.

