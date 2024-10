Implicațiile politice ale scandalului NORDIS: PSD și PNL au venit cu proiecte pentru limitarea avansului la 10%

Implicațiile politice ale scandalului NORDIS sunt imense și vor crește pe fondul campaniei electorale și alegerilor.

După ce sute de oameni au fost înșelați cu sume mari de bani, atât PSD, cât și PNL susțin că au depus proiecte pentru limitarea avansului în cazul achiziției de imobile aflate în curs de execuție la 10%. Mai mult decât atât, deputatul Laurențiu Leoreanu, liderul PNL Neamț, susține că a depus din anul 2019 un proiect de lege care prevede limitarea avansului a 10 la sută. Parlamentarul a spus într-o intervenție la Antena 3 că proiectul legislativ a trecut de Senat și s-a oprit la Camera Deputaților, chiar la Comisia Juridică, condusă ci chiar de către Laura Vicol, soția acționarului principal de la Nordis, Vladimir Ciorbă: „A fost votat în Senat și s-a oprit la Camera Deputaților. S-a blocat la Comisia Juridică. Se vede unde este ținut. Nu este un lucru care poate fi ținut în secret. “, a spus deputatul de Neamț într-o intervenție la Antena 3.

PSD a venit cu același proiect după izbucnirea scandalului

Imediat după prezentarea investigației „Recorder“ și izbucnirea scandalului, PSD a venit cu un proiect legislativ asemănător care limitează la 10% avansul pentru cumpărarea de imobile construite de dezvoltatori. În plus, potrivit acestui proiect, avansul se achită într-un cont special care poate fi utilizat doar pentru respectivul proiect.

„La încheierea promisiunii de vânzare dezvoltatorul poate solicita un avans de maximum 10% din prețul total al imobilului supus tranzacției. Avansul poate fi mai mare, dar nu mai mult de 40% din prețul total al imobilului, în situația în care dezvoltatorul are încheiată o poliță de asigurare, în vederea protejării investiției, cu una dintre societățile de asigurare, în condițiile legii. Sumele plătite cu titlu de avans se achită într-un cont special al firmei, dedicat imobilului respectiv, și pot fi cheltuite de dezvoltator numai în scopul dezvoltării respectivului proiect”, prevede proiectul.

În expunerea de motive se arată că practicile curente permit dezvoltatorilor să solicite avansuri mari la semnarea promisiunilor de vânzare, fără a exista garanții adecvate în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către dezvoltator. Inițiativa legislativă urmărește să reducă aceste riscuri prin limitarea sumelor pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunilor de vânzare, oferind totodată posibilitatea unor măsuri suplimentare de protecție prin intermediul polițelor de asigurare.

Investigația Recorder

Recorder.ro a publicat o investigație detaliată despre dezvoltatorul imobiliar Nordis, în care se arată că unele apartamente din proiectele acestuia ar fi fost vândute de mai multe ori către diferiți clienți. Acuzațiile vin pe fondul unor verificări amănunțite, în care se sugerează practici comerciale îndoielnice în cadrul companiei, care pot afecta grav încrederea clienților.

În urma acestei investigații, PSD a propus o modificare legislativă care pare inspirată din regulile aplicate în alte țări, cum ar fi Franța, despre care se vorbește chiar în investigația Recorder. În Franța, avansurile pentru achiziția de apartamente sunt limitate la 5%, iar banii sunt asigurați într-un cont special, utilizabil doar pentru cheltuieli legate de construcția imobilului.

Unii dintre păgubiții din investigația Recorder au susținut că toată această escrocherie nu ar fost posibilă fără factorul politic, având în vedere poziția ocupată de către soția lui Vladimir Ciorbă.

Ciolacu: „Doamna Vicol nu s-a folosit de poziția deținută“

Scandalul Nordis va continua, pentru că ramificațiile acestei afaceri care a păgubit numeroase persoane, unele chiar cunoscute din lumea sportului, sunt mult mai multe.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus că Laura Vicol nu ar fi beneficiat ca urmare a unei modificări legislative, însă aceasta și afacerile familiei au fost protejate în cazul în care proiectul legislativ al deputatului Leoreanu a fost blocat și nu a fost aprobată de Parlament: „Nu am avut nicio discuție cu doamna Vicol. Cred că acolo trebuie intervenit legislativ ți am avut o discuție cu colegii mei ca astfel de lucrări să nu se poată întâmpla. Doamna Vicol nu s-a folosit de poziția deținută. Nu am văzut nicio modificare legislativă care să o avantajeze pe doamna Vicol“.

Nordis Management, băgată în insolvență

Tribunalul București a admis luni, 7 octombrie, cererea de intrare în insolvență a Nordis Management, depusă în luna aprilie de 80 de creditori, majoritatea persoane fizice, numind administrator judiciar provizoriu CITR filiala București.

Intrarea în insolvență a fost luată la cererea Zaldo Management, unul dintre cei circa 80 de creditori care s-au înscris în acest dosar, potrivit G4Media. Dezvoltatorul imobiliar Nordis Management a contestat deja decizia de intrare în insolvență, formulând apel în dosarul de la Tribunalul București.

Dosar penal la DIICOT

Clienții înșelați de Nordis au depus chiar și plângeri penale, iar avocatul unuia dintre nu înțelege cum ancheta bate pasul pe loc de mai mult timp.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) are în lucru un dosar penal în cazul Nordis. Informațiile despre ancheta procurorilor au apărut în contextul investigației. Dosarul, care în prezent se află în stadiul „in rem”, vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare. Ancheta durează de mai bine de un an