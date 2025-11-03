Consumatorii apreciază IMM-urile pentru atenția acordată clienților și serviciile personalizate, capacitatea de a răspunde rapid nevoilor și flexibilitatea pe care marile companii nu o pot oferi

Un studiu realizat la inițiativa Visa, lider global în plăți digitale, arată că IMM-urile din România se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul consumatorilor. Conform cercetării, 51% dintre români consideră că întreprinderile mici și mijlocii acționează corect și în interesul clienților, procent mai mare, decât în cazul marilor retaileri, ONG-urilor sau instituțiilor publice.

Consumatorii apreciază IMM-urile pentru atenția acordată clienților și serviciile personalizate, capacitatea de a răspunde rapid nevoilor și flexibilitatea pe care marile companii nu o pot oferi. Printre factorii care îi determină pe români să cumpere mai des de la IMM-uri se numără livrarea gratuită (82%), livrarea rapidă (81%), măsuri sporite de securitate a plăților (78%) și servicii online de relații cu clienții (76%).

Elena Ungureanu, Country Manager România la Visa, afirmă că „IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei românești și se bucură de încrederea consumatorilor, tocmai pentru că sunt percepute ca fiind mai apropiate de nevoile lor reale. Acest capital de încredere reprezintă un avantaj competitiv pe care antreprenorii îl pot valorifica prin investiții în soluții digitale sigure și servicii de calitate”.

Totuși, studiul relevă că încrederea poate fi pierdută rapid în lipsa unor măsuri adecvate de securitate a plăților: 79% dintre respondenți spun că nu ar reveni la un IMM după o fraudă, iar 78% sunt mai dispuși să cumpere online de la IMM-uri care implementează soluții moderne de protecție. O gamă variată de opțiuni de plată este esențială, 94% considerând că un magazin online bun trebuie să ofere multiple metode de plată.

Visa sprijină IMM-urile prin tehnologii precum tokenizarea sau soluții de plată precum Click to Pay, care reduc timpul de finalizare a achizițiilor și riscul de abandon al coșului. De asemenea, compania promovează digitalizarea afacerilor locale prin programe ca ePOSibil, „Marile Afaceri Mici”, Visa Tap to Phone și Visa She’s Next, facilitând accesul la plăți digitale și mentorat pentru antreprenori.

Studiul evidențiază, totodată, prudenta românilor în privința inteligenței artificiale: doar 11% cred că IMM-urile folosesc AI în mod responsabil, iar 30% nu știu cui să acorde încredere. Aceasta subliniază importanța transparenței și comunicării clare atunci când întreprinderile mici implementează tehnologii emergente.

