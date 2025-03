Ilie Stan revine în Superliga! Antrenorul este aproape de a semna cu Gloria Buzău

Fostul tehnician al FCSB va prelua echipa după plecarea lui Eugen Neagoe. Acesta ar putea fi pe bancă la meciul cu Sepsi din prima etapă a play-out-ului.

Ilie Stan, foarte aproape de Gloria Buzău

Ilie Stan (57 de ani) este la un pas de a reveni în fotbalul românesc, urmând să preia Gloria Buzău, echipă rămasă fără antrenor după despărțirea de Eugen Neagoe. Potrivit fanatik.ro, negocierile dintre cele două părți sunt aproape finalizate, iar fostul tehnician de la FCSB are șanse mari să fie prezent pe bancă la primul meci din play-out, contra lui Sepsi.

Fost jucător și antrenor la Gloria Buzău, Stan a mai condus echipa în trecut, având două mandate: unul în 2006-2007, ca antrenor secund și interimar, și un altul între 2019 și 2021, ca principal. Ultima dată când a antrenat în România a fost în 2021, la Corona Brașov, iar de atunci a avut mai multe experiențe în străinătate, inclusiv la Al Hamriyah, în Emiratele Arabe Unite.

Gloria Buzău a anunțat oficial luni despărțirea de Eugen Neagoe, după o serie de rezultate nesatisfăcătoare. Neagoe preluase echipa în septembrie 2024, însă nu a reușit să îndeplinească așteptările conducerii.

Ilie Stan: „Îmi doresc să antrenez la Buzău”

Încă înainte de a începe negocierile cu Gloria, Ilie Stan a declarat că și-ar dori să revină la echipa unde s-a format ca jucător și antrenor.

„Am citit și eu comunicatul clubului privind despărțirea de Eugen Neagoe. Știu că suporterii și o parte din conducere mă vor la echipă. Aș fi onorat să revin la Gloria Buzău, pentru că acolo am crescut și de acolo am plecat în fotbalul mare.”

„Îmi doresc să revin în fotbalul românesc. Cred că am capacitatea să am rezultate și să contribui la salvarea echipei în acest play-out dificil. Gloria Buzău are nevoie de stabilitate și de un plan clar pentru a rămâne în Superligă.”

Dacă înțelegerea se finalizează, Ilie Stan va avea misiunea dificilă de a menține echipa în prima ligă. Gloria Buzău va începe play-out-ul cu obiectivul de a evita retrogradarea, iar primul test al noului antrenor ar urma să fie în partida cu Sepsi OSK.

De-a lungul carierei, Ilie Stan a antrenat la mai multe echipe din România și străinătate, printre care FCSB, Vaslui, Chiajna, Farul Constanța și cluburi din Emiratele Arabe și Kuwait.

