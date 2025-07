Premierul Ilie Bolojan promite să pună capăt sistemului privilegiat de pensionare în Justiție, atât în ceea ce privește vârsta de pensionare, cât și cuantumul pensiei.

Bolojan a spus că a avut ocazia să constate la ce vârstă se pensionează magistrații și de ce pensii beneficiază aceștia în cele trei luni cât a servit ca președinte interimar.

Din această calitate, el a semnat decretele de pensionare pentru mai mulți membri ai aparatului judecătoresc.

Inechitățile flagrante care permit existența pensiilor speciale și a pensionarilor speciali cu vârste de 48 – 50 de ani vor fi corectate prin lege și reprezintă un angajament al României în procesul de accesare a fondurilor europene, a explicat Bolojan într-o emisiune la Digi24.

Ilie Bolojan e gata să corecteze problema pensiilor speciale în Justiție

„… Nu neapărat cumulul pensiei cu salariul este problema. Problema este un număr prea mare de oameni care se pensionează prea repede, la pensii uneori prea mari față de media pensiilor din România.

Ceea ce înseamnă inechitate, înseamnă anormalitate și înseamnă probleme economice grave pe termen lung.

Trebuie să le corectăm și vom corecta aceste lucruri în Justiție. Sunt foarte mulți judecători care se pensionează extrem de devreme. Știți, vârsta medie de pensionare este 48 de ani, pensia medie este de 5.000 de euro.

(Am văzut asta) în cele trei luni de zile cât am fost președinte interimar, când am semnat pensionările.

Am rămas surprins, pentru că nu știam că vârsta medie de pensionare este de 48 de ani și am devenit un om cât se poate de convins că aceste lucruri nu mai pot continua, pentru că sunt anormale, și le vom corecta.

Iar corecția pe pensii speciale este unul din jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească.

Pachetul 2 va cuprinde și acest aspect, pentru că el e o necesitate socială, e o necesitate de a corecta o nedreptate.

În plus, este și unul din jaloanele care ne afectează absorbția de fonduri europene”, a afirmat Ilie Bolojan.

Pensionările la vârste sub 50 de ani nu sunt doar în sistemul judiciar, iar premierul a promis să corecteze situația și în alte instituții ale statului unde există înlesniri similare.

50 de ani vârsta la care încep să apară mulți pensionari

„Nu sunt foarte mulți (pensionari) la 45 de ani, dar, cu siguranță, de la aproape 50 încep să fie mulți. Această situație o avem, din nou, pe seama scăpării de sub control a modului în care categorii de oameni ce lucrează în sectorul public au ajuns să se pensioneze mult mai repede decât este normal în orice țară din Europa.

Acest lucru trebuie corectat, pentru că este o chestiune de inechitate față de ceilalți oameni, dar mai grav, față de situația economică a țării noastre, în care ai nevoie de oameni în piața muncii, ai nevoie de plătitori. Noi nu avem prea mulți bugetari față de câte servicii ar fi nevoie în țară. Nu, noi avem prea mulți bugetari față de cât contribuabili sunt.

Și avem uneori prea mulți oameni care nu lucrează cât ar trebui să lucreze în sectorul public. Nu toți, pentru că foarte multe servicii publice sunt susținute de oameni extraordinari, care își fac datoria exact ca în sectorul privat. Deci, din acest punct de vedere trebuie să corectăm lucrurile.

Bolojan: Corecția pensiilor speciale și a pensionării la vârste sub 50 de ani are nevoie de legi speciale



Dar această corectare, v-am spus, are nevoie de legi speciale, are nevoie de niște calcule care să stea în picioare. Pentru că s-au mai făcut astfel de corecții, care au fost anulate de Curtea Constituțională. Și atunci, vrem spectacol? Vrem să anunțăm niște măsuri care știm că nu au o finalitate? Sau mai bine le explicăm la oameni: ‘Da, așa este, vom corecta aceste lucruri, dar lăsați-ne o lună, două, să putem lucra temeinic și, dacă venim cu o măsură, ea, într-adevăr, să aibă finalitate.’

Și da, e nevoie ca vârsta de pensionare să fie dusă la limita normală la care se pensionează toți românii. Și da, poate fi văzut dacă cei care s-au pensionat mai repede mai pot lucra în sectorul public.

Dar aici, revenind, sunt două aspecte. Uneori chiar ai nevoie de niște oameni calificați. E păcat că ei nu sunt în activitate să lucreze pe salariu – nu să mai ia și pensie, și salariu.

Iar, pe de altă parte, e o problemă de legislație, pentru că s-a mai încercat acest tip de interdicții și iar apar probleme de constituționalitate. Deci ele trebuie adoptate în așa fel încât să stea în picioare”, a conchis prim-ministrul.

