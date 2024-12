Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că, din punctul său de vedere, sunt create premisele pentru ca partidele care au convenit asupra creării unei coaliţii să intre începând de marţi la discuţii privind stabilirea programului de guvernare.

„Din punctul meu de vedere, în baza înţelegerii care a fost semnată săptămâna trecută eu cred că sunt create toate premisele ca începând de mâine după-amiază partidele semnatare să intre practic la discuţii legate de ceea ce este de făcut în perioada următoare, în sensul de a stabili programul guvernului, un plan clar care să urmărească ce are de făcut această coaliţie în următoarele luni şi apoi fiecare partid funcţie de ponderea lui să-şi trimită cei mai buni oameni pe care îi are în domeniile unde are expertiză. A ne bate pentru nişte ministere de palmares, unde mai putem face o poză sau unde am putea crea şicane pentru partidul care este partener, fără să avem oameni competenţi pentru aceste ministere, înseamnă că nu am înţeles nimic. A începe totul cu funcţiile pentru unii, pentru alţii, pentru un algoritm sau pentru altceva, din nou înseamnă că nu am înţeles nimic”, a spus Bolojan, la Digi 24.

El a vorbit despre reducerea numărului de ministere, a secretarilor de stat, a agenţiilor şi a comisiilor parlamentare. Liderul PNL a susţinut şi că vicepremierii trebuie să aibă portofolii.

„A nu încerca să reducem, de exemplu, numărul de ministere, din punctul meu de vedere, numărul de comisii parlamentare, numărul de secretari de stat, numărul de agenţii, de posturi de conducere înseamnă din nou că nu am înţeles că românii au votat nu pentru că sunt anti-occidentali sau pentru că au o problemă, ci pur şi simplu au votat împotriva unei lumi politice care nu le-a dat senzaţia de încredere, de profesionalism sau au votat împotriva sinecurilor şi cu astea nu cred că există o problemă ideologică deloc în coaliţie. (…) Cred că a stopa risipa în statul român este o chestiune de necesitate în momentul de faţă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul PNL şi-a exprimat speranţa că până la finele anului va exista un nou guvern, bazat pe o majoritate parlamentară formată din partidele pro-europene.

„Sunt convins că zilele următoare vom sta la masă şi vom lucra pe toate domeniile în aşa fel încât românii să vadă că într-adevăr lucrurile sunt tratate cu seriozitate, în aşa fel încât în cel mai scurt timp posibil, sper ca până la finalul acestui an, să avem un nou guvern, care se bazează pe o majoritate parlamentară din partidele pro-europene, o majoritate stabilă în aşa fel încât să existe susţinere pentru măsurile care trebuie luate atât pe termen scurt, dar şi pe parcursul anului. (…) Indiferent cine va fi premierul acestui guvern, indiferent cine vor fi miniştri de la un partid sau altul, ai nevoie de echipe puternice, de susţinere mare parlamentară pentru a putea pune în practică aceste reforme. Nu se poate altfel şi atunci cred că reformele sunt importante, pentru că întotdeauna într-o coaliţie disputele, certurile au venit din neclaritatea acestei coaliţii”, a afirmat preşedintele interimar al PNL.

Bolojan spune că nu e nevoie ca unul din partidele pro-europene să treacă în opoziție

Bolojan a adăugat că nu crede că unul dintre partidele pro-europene ar trebui să treacă în opoziţie.

„Din punctul meu de vedere, efortul mare în următorul an este efortul de guvernare şi cu cât coaliţia este mai stabilă, deci toate aceste partide sunt în coaliţie, cu atât lucrurile vor arăta mai bine şi cu atât fiecare vine cu oamenii cei mai buni, îşi pune cele mai bune minţi să lucreze, îşi pune toate energiile şi valorile şi cu atât coaliţia este mai stabilă. Măsurile care vor fi luate nu vor fi măsuri populare, nu trebuie să mai generăm această aşteptare”, a spus Bolojan.

El a afirmat că nu poate spune care ar fi calendarul ideal până la care să se realizeze coaliţia şi noul guvern. Ilie Bolojan a mai subliniat că în ceea ce priveşte bugetul pentru 2025, este bine să fie adoptat cât mai repede, iar actualul Guvern poate să pregătească proiectul în linii mari.

