Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ar putea funcționa eficient chiar și cu o reducere de 20% a posturilor.

„Acest pachet a fost agreat de coaliţia de guvernare. La început am agreat că vom face o reducere de personal şi în administraţia centrală, şi în administraţia locală. (…) Am făcut o analiză pe o primă autoritate, cea pentru Protecţia Consumatorilor, şi am constatat că, fără niciun fel de probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, lucrurile pot funcţiona cel puţin la fel de bine, ba cu performanţe suplimentare şi cu cheltuieli de personal mult diminuate”, a spus Bolojan, citat de Agerpres.

Reducerile de personal, „vești greu de asumat”

Șeful Executivului a subliniat că nu există mulți responsabili dispuși să își asume măsurile privind reducerea de personal.

„Nu este un lucru uşor reducerea de personal şi, în general, reducerea de cheltuieli. (…) Atunci când se dau veşti de genul acesta – şi mai ales când trebuie să le faci – nu sunt foarte mulţi oameni dispuşi să le asume. Dar trebuie să facem şi asta, pentru că altfel structura noastră de cheltuieli rămâne dezechilibrată şi riscăm să nu reuşim să recuperăm aceste componente de deficit”, a afirmat premierul.

Bolojan: Nu e normal ca banii din taxe să acopere „găuri negre”

Premierul a avertizat că pachetul de reformă bugetară ar fi incomplet dacă nu se vor adopta măsuri concrete de reducere a personalului din instituțiile supradimensionate.

„Mie, personal, nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare pe proprietate de la fiecare locuinţă din România şi, în loc ca banii pe care îi luăm de la cetăţeni să meargă la cofinanţare investiţii, nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră, care înseamnă cheltuieli inutile şi nejustificate în administraţia publică din România”, a adăugat Bolojan.

