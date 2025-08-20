Sâmbătă, premierul României, Ilie Bolojan, va efectua prima sa vizită oficială în Republica Moldova în calitate de șef al Guvernului.

În cadrul turneului, Ilie Bolojan va participa la o serie de întâlniri cu premierul Dorin Recean.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, accentul va fi pus pe principalele teme și proiecte de colaborare bilaterală, inclusiv cele finanțate de România prin fonduri nerambursabile, dar și pe aspecte legate de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Reconfirmarea sprijinului României pentru Moldova și aderarea la UE

Ilie Bolojan va reafirma caracterul special al relației bilaterale, bazată pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și angajamentul ferm al României de a sprijini Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, se arată în comunicatul Guvernului.