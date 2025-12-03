6.1 C
București
miercuri, 3 decembrie 2025
caută...
AcasăPoliticăIlie Bolojan merge miercuri și joi în vizită oficială în Austria. Întrevedere...

Ilie Bolojan merge miercuri și joi în vizită oficială în Austria. Întrevedere cu Viktor Orban la Budapesta

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
ilie bolojan
Ilie Bolojan Press Conference, Bucharest, Romania Bucharest, Romania. 21st Nov, 2025: Ilie Bolojan, Prime Minister of Romania, holds a press conference at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Bucharest Romania Copyright: xLucianxAlecux,Image: 1053807598, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at you

Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială, miercuri și joi, în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker, urmând ca în drum spre Viena să aibă o întrevedere cu omologul său ungar, Viktor Orban, pe tema cooperării celor trei țări pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Bolojan va fi însoțit de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului și Dragoș Hotea, secretar de stat. Din delegația austriacă vor face parte ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Agenda vizitei include discuții în format tete-a-tete, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac Christian Stocker, la care vor participa reprezentanți ai companiilor românești și austriece.

Se va căuta sprijinul Austriei pentru aderarea României la OCDE

De asemenea, prim-ministrul Bolojan va participa la recepția de Ziua Națională a României organizată de Ambasada României în Austria.

‘Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic și o coordonare mai strânsă în plan regional și european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza și alte domenii cu potențial de creștere a investițiilor pe ambele piețe’, se arată în comunicatul citat.

Se va aborda și sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

O atenție specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic în vederea asigurării unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii, a transmis Guvernul.

„Asigurarea unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcție îl reprezintă îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esențial să avem un dialog deschis și cu vecinii direct implicați și afectați de funcționarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice. De aceea, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice”, se precizează în comunicat.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Administrația Trump va lărgi lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai intra în SUA

Internațional Catalin Serban - 0
Administrația Trump se pregătește să lărgească lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai avea voie să intre în Statele Unite în urma atacului...

Suspectul în cazul uciderii celor doi membri ai Gărzii Naționale ai SUA a pledat nevinovat

Internațional Catalin Serban - 0
Rahmanullah Lakanwal a pledat nevinovat în cadrul unei audieri virtuale privind acuzațiile de crimă premeditată și tentativă de omor, legate de atacul asupra a...

Ministerul Energiei: Se repornesc două centrale pentru suplinirea energiei produse de centrala oprită de la Brazi

Administratie Catalin Serban - 0
Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a declarat marți, la Ploiești, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.