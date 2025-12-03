Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială, miercuri și joi, în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker, urmând ca în drum spre Viena să aibă o întrevedere cu omologul său ungar, Viktor Orban, pe tema cooperării celor trei țări pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Bolojan va fi însoțit de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului și Dragoș Hotea, secretar de stat. Din delegația austriacă vor face parte ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Agenda vizitei include discuții în format tete-a-tete, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac Christian Stocker, la care vor participa reprezentanți ai companiilor românești și austriece.

Se va căuta sprijinul Austriei pentru aderarea României la OCDE

De asemenea, prim-ministrul Bolojan va participa la recepția de Ziua Națională a României organizată de Ambasada României în Austria.

‘Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic și o coordonare mai strânsă în plan regional și european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza și alte domenii cu potențial de creștere a investițiilor pe ambele piețe’, se arată în comunicatul citat.

Se va aborda și sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

O atenție specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic în vederea asigurării unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii, a transmis Guvernul.

„Asigurarea unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcție îl reprezintă îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esențial să avem un dialog deschis și cu vecinii direct implicați și afectați de funcționarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice. De aceea, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice”, se precizează în comunicat.

