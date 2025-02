Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a făcut declarații miercuri seara, după discuțiile purtate cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee din Paris, privind situația din Ucraina și provocările de securitate din Europa.

„Putem să ne dezvoltăm și mai mult, dar aceste două condiții de bază, siguranța și dezvoltarea, au fost în principal efectul apartenenței noastre la două structuri. E vorba de NATO și de Uniunea Europeană. Datorită protecției NATO am avut siguranță, România a fost o țară sigură în care s-a putut investi, oameni, au avut liniște și acest lucru s-a datorat în principal protecției asigurate de cea mai importantă forță din NATO, Statele Unite ale Americii, și de asemenea, dezvoltarea ne-a fost asigurată de apartanența la Uniunea Europeană, asta a însemnat libera circulație, asta a însemnat investiții importante în România, asta a însemnat bani europeni și cele două au însemnat, în fapt, o comunitate de valori în care am fost cu toții, lucru pe care ni-l dorim în continuare.

Și această vizită de astăzi și întâlnirea au loc în acest context în care suntem în vremuri dificile și în care trebuie să facem tot ce ține de noi pentru ca lucrurile bune pe care l-am avut în acești ani să continue în anii următori. Și în acest sens am avut o primă întâlnire bilaterală cu președintele Macron, care a fost o întâlnire foarte bună și îi mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri. Ne-am asigurat încă o dată că, așa cum Franța a fost alături de România în momentele foarte importante ale istoriei țării noastre, și astăzi rămâne alături de noi.

Am reconfirmat parteneriatul strategic cu Franța. De asemenea, am reconfirmat încă o dată stabilitatea prezenței militare franceze în România, la solicitare a țării noastre. Avem un contingent important francez care contribuie, alături de celelalte contingente ale țărilor aliate ale Statelor Unite, la securitatea țării noastre și am confirmat că această prezență va fi consolidată în perioada următoare.

De asemenea, am confirmat continuare a cooperării și dezvoltării în zona economică și în industria de apărare, având în vedere nu doar necesitățile regionale, dar și posibilitatea ca această industrie să fie un pol de dezvoltare în România în anii următori. Îi mulțumesc președintelui Macron pentru această întâlnire și pentru prietenia față de țara noastră.”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, primit la Palatul Élysée de către Emmanuel Macron

pentru a discuta aspecte bilaterale și problematica de securitate din Europa.



Ilie Bolojan a ajuns în Franța



Vizita sa la Paris a avut loc în contextul unei întâlniri informale organizate de Macron, având ca temă situația din Ucraina și provocările regionale. Ilie Bolojan a fost însoțit de consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Luminița Odobescu.

Evenimentul se înscrie în seria de consultări internaționale inițiate de Franța, în cadrul unui format denumit „Weimar Plus”. Luni, lideri din Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia, Spania, Olanda și Danemarca s-au întâlnit la Paris, alături de oficiali ai Uniunii Europene și de secretarul general al NATO, pentru a evalua evoluțiile recente din Ucraina și inițiativele de pace promovate de noua administrație americană. Unele state membre ale UE și-au exprimat nemulțumirea cu privire la caracterul restrâns al întâlnirii, nefiind un summit oficial al întregii Uniuni Europene.

