Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în cadrul coaliției, s-au purtat două discuții privind organizarea alegerilor din București și, în principiu, s-a stabilit ca acestea să fie în luna noiembrie, însă decizia finală nu a fost încă luată, deoarece nu au mai avut loc ședințe pe această temă.

„Este o relație bună cu domnul președinte. Cred că am vorbit acum o săptămână, telefonic și acum vreo două săptămâni ne-am văzut și avem o relație bună de colaborare, în ceea ce privește aspectele care țin în principal de politica externă, avem o consultare periodică și consider că lucrurile sunt în bună regulă”, a spus Bolojan la Antena 1.

Întrebat dacă au fost luate decizii clare privind susținerea unui candidat comun sau dacă PNL va avea propriul candidat, Bolojan a răspuns:

„De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru, datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie şi mie mi s-a părut de bun simţ ca să existe un acord, atunci când stabileşti data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil că în această toamnă să avem alegeri în Bucureşti”

Alegerea candidatului trebuie făcută pe bază de analize sociologice

„La București, și în alegerile locale, strategia partidelor trebuie să țină cont de tipul de alegeri. Pentru primul tur, candidatul cu cele mai multe voturi are cele mai mari șanse. Partidele trebuie să analizeze susținerea unui candidat, poate chiar în totalitate, și această alegere trebuie să se bazeze pe cercetări sociologice, pentru a evita recurgerea la candidați neverificați”, a adăugat Bolojan.

Sondajul PNL: Ciprian Ciucu, în topul încrederii

Premierul a menționat că PNL a realizat un sondaj de opinie pentru București, în care s-a testat candidatura mai multor colegi.

„Domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este într-un top al încrederii între cei care au fost testaţi. Având în vedere şi experienţa dânsului, personală, şi rezultatele pe care le-a obţinut la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul din candidaţii redutabili şi sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcţia de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor. (..) Este una din soluţiile bune pentru Bucureşti, pe care le văd fezabile”, a spus Bolojan.

