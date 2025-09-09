Premierul Ilie Bolojan este de părere că „dacă respectăm aceste reguli, din punctul meu de vedere, este exclusă o perspectivă de intrare în incapacitate de plată”.

Bolojan a subliniat că implementarea continuă a reformelor fiscale și bugetare este esențială pentru menținerea stabilității financiare.

„Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situaţia în care nu am conştientizat practic situaţia dificilă în care ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp. Nu mai avem bani să finanţăm cu sume atât de mari toate autorităţile locale din România, de la bugetul de stat, nu mai există această finanţare,” a avertizat Bolojan.

Impactul presiunilor financiare și importanța măsurilor complementare

„Riscul ca în toamnă, când există o evaluare, în octombrie, la Consiliul Miniștrilor de Finanţe, să fie negativă pentru România este destul de mare”, a adăugat el, subliniind că trebuie să se continue măsurile pentru a evita aceasta.

„La fiecare 3 lei pe care îi cheltuim, un leu este luat împrumut,” a explicat Bolojan. El spune că este nevoie de un „efort național” pentru a corecta aceste dezechilibre și pentru a realiza reforme mari, astfel încât să nu fie nevoie să se dea buzna în fiscalitate sau să se împrumute peste limită.

Efortul național, prioritar pentru stabilitatea și dezvoltarea țării

„Altfel, toate discuțiile legate de reforme mari care vor corecta aceste lucruri nu pot fi făcute,” a concluzionat premierul, subliniind importanța unui efort național pentru un viitor stabil și durabil.

