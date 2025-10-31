Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Antena 1, că legile adoptate pentru corectarea salariilor și reorganizarea autorităților de reglementare sunt aplicate „superficial”, iar în realitate „se mimează reducerea posturilor şi a salariilor”.

„Gândiţi-vă, de exemplu, că s-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari. Problema este că cei care pun în practică aceste legi pot să o facă, într-adevăr, respectând spiritul legii sau respectând litera legii. De fapt, îşi bat joc de lege”, a spus premierul.

Bolojan a explicat că în multe cazuri reducerile de personal sunt doar formale, fiind eliminate posturi vacante, nu funcții efectiv ocupate.

„Şi atunci, gândiţi-vă că dacă vrei să reduci posturi, ai două posibilităţi: să mimezi asta – din păcate, asta s-a întâmplat în mare parte, pentru că au redus posturi vacante (…). În loc să reducă posturile efective, care cu siguranţă în multe locuri sunt în plus, s-au redus în mare parte posturi vacante”, a afirmat șeful Guvernului.

Premierul a precizat că, în instituțiile aflate în subordinea sa directă, a cerut aplicarea reală a măsurilor de eficientizare: „Am solicitat să o facem cum trebuie, să nu ne batem joc de cetăţeni, pentru că oamenii vor vedea că doar mimăm reducerea.”

Salarii ajustate prin modificarea grilelor

Referindu-se la corecțiile salariale, Bolojan a arătat că modificările au fost făcute artificial, prin ajustarea grilelor de salarizare, fără a atinge veniturile prea mari.

„Aici ai nişte intervale de salarizare şi dacă salariul foarte mare este undeva la o cotă mai joasă, nu la nivelul maxim posibil, care oricum este anormal, atunci reducând din grilă nici nu mai afectezi salariile”, a spus premierul.

„Măsuri puse în practică de oameni rău intenţionaţi”

Bolojan a subliniat că aceste practici subminează încrederea cetățenilor în reformele promise.

„Acest tip de măsuri care sunt puse în practică de oameni, iertaţi-mă, rău intenţionaţi, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers, nu fac decât să consolideze în ochii cetăţenilor că aceste măsuri de fapt sunt nişte lucruri, nişte forme fără fond”, a mai declarat premierul.

El a adăugat că își propune să combată acest tip de abordări, inclusiv în alte domenii sensibile, precum reforma pensiilor magistraților: „Asta am încercat să fac în această perioadă: să lupt împotriva unor astfel de măsuri şi inclusiv ceea ce s-a propus legat de pensionarea magistraţilor.”

