Ilan Șor anunță închiderea „proiectelor sociale” din Republica Moldova. Analiști: „Kremlinul l-a scos din joc”

Narcis Rosioru
Ilan Șor transfweruri ilegale 39 milioane dolari
Foto Facebook Ilan Shor, 10 februarie 2023

Ilan Șor, oligarhul fugar condamnat la 15 ani de închisoare pentru frauda bancară de un miliard de dolari, a anunțat oficial suspendarea tuturor „proiectelor sociale” derulate în Republica Moldova.

Printre acestea se numără magazinele „Merișor”, cantinele gratuite și ajutoarele directe în numerar, de care depindeau mii de persoane din Republica Moldova, relatează Agerpres, citând „Ziarul de Gardă”.

În mesajul său, Șor acuză puterea politică de la Chișinău: autoritățile conduse de Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate ar fi „blocat total fondurile și arestează angajații”. Tot el promite crearea unui „front național comun” menit să „dărâme regimul” și să elibereze „persecutații politici”.

Alt scenariu văzut de analiști

Specialiștii în politică externă consideră că decizia nu vine de la Șor, ci de la Moscova.

Potrivit lor, oligarhul ar fi primit ordin de retragere pentru că a devenit prea vizibil și prea riscant pentru Kremlin, într-un moment în care Rusia încearcă să își reconfigureze influența în regiune.

În postarea sa de pe Telegram, Șor afirmă că ar fi încercat în ultimele șase luni să transfere 50 de milioane de dolari pentru cetățeni, însă banii „au fost blocați și furați” de guvern.

Versiunea prezentată de autorități este complet diferită: în cooperare cu serviciile occidentale, rețeaua financiară a lui Șor ar fi fost destructurată aproape în totalitate — conturi înghețate în Letonia, Emiratele Arabe Unite și Cipru, curieri opriți la frontieră cu valize de bani, iar magazinele „Merișor” percheziționate și închise treptat.

Finalul operațiunii a venit în toamna anului 2025, când peste 40 de coordonatori ai „proiectelor sociale” au fost reținuți pentru corupere activă a alegătorilor.

Metoda, spun procurorii, era aceeași: câte 500–1.000 de lei în plic pentru voturi în favoarea candidaților susținuți de Șor.

„Resetare” la Moscova: liderii compromiși sunt înlăturați

Analistul politic Vitalie Andrievschi interpretează anunțul ca pe un moment de răscruce pentru influența Kremlinului în Republica Moldova:

„Era Șor în R. Moldova s-a încheiat. Nu e o decizie personală, ci una luată la Moscova. Kremlinul își resetează influența în Moldova:

  1. Scapă de figurile compromise și prea vizibile (Șor, Tauber, Plahotniuc).
  2. Pregătește proiecte noi, mai discrete, cu fețe curate și finanțare prin criptomonede sau firme-fantomă din Transnistria.
  3. Câmpul politic se curăță de cei mai distructivi actori – Șor a devenit un activ împovărător.”

Ce urmează: val de demisii în teritoriu

Andrievschi anticipează că urmează o perioadă de turbulențe politice în teritoriu.

Primari, consilieri și activiști asociați cu fostul partid ȘOR ar putea să își dea demisia pentru a evita anchete și eventuale dosare penale.

