Igor Grosu, vizită la București, pentru a mulțumi pentru ajutorul acordat Republicii Moldova

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, aflat în vizită la București, şi-a exprimat recunoştinţa, în întâlnirile avute joi cu oficiali români, pentru ajutorul acordat „în aceste timpuri complicate”.

„Mă bucur să revin la Bucureşti unde am avut de dimineaţă plăcerea de a mă întâlni şi discuta cu colegii mei din Parlamentul României. Preşedintele Camerei Deputaţilor mi-a făcut o surpriză frumoasă invitându-mă într-o vizită la Patriarhia României unde am purtat o discuţie de suflet cu Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul BOR. Ulterior, despre ultimele evenimente din Republica Moldova şi regiune am discutat cu preşedinta interimară a Senatului României, Alina Gorghiu. Am profitat şi de această ocazie pentru a-mi exprima recunoştinţa pentru tot ajutorul acordat, în mod special în aceste timpuri complicate”, a scris Igor Grosu, pe Facebook, potrivit agerpres.ro.



Igor Grosu, aflat la București, pentru a mulțumi pentru ajutorul acordat, a reiterat principalele teme ale anului 2023 pentru statul de peste Prut

Totodată, la Parlamentul României, domnul Igor Grosu a luat parte la un dejun oficial cu Președintele Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, deputatul PNL, Daniel Gheorghe.

„ Discuțiile avute s-au axat pe faptul că Republica Moldova trebuie să parcurgă aceeași cale ca și România, către Uniunea Europeană.

Contextul este unul foarte important pentru cel de al doilea stat românesc având în vedere că anul acesta vor avea loc acolo alegeri locale, dar și pentru continuarea agendei europene, începută prin cererea de aderare ce a fost depusă în data de 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată. Acest cadru stabilit deja trebuie susținut și dezvoltat, cu ajutorul necondiționat al României”, a transmis Daniel Gheorghe pe pagina de Facebook.

Apropierea dintre cele două state românești va continua ca și până acum, în virtutea lucrurilor comune ce leagă cele două maluri ale Prutului.

„ Pentru anul 2023 voi avea în vedere ca la reuniunile Comisiei ce o conduc, dar și la celelalte activități ale acesteia, să se acorde toată atenția ca Republica Moldova să beneficieze de experiența și relațiile pe care România și le-a creat și consolidat în cadrul Uniunii Europene, în cei 16 ani de când este membru.

Acest lucru se va petrece, bineînțeles, în virtutea apropierii istorice, lingvistice, culturale și tradiționale dintre cele două state românești;

împreună suntem o singură națiune în Europa și în lume, Națiunea Română!”, a mai subliniat tânărul deputat liberal.

Igor Grosu a menţionat că joi seara se va întâlni cu oameni de afaceri din România şi Germania, în cadrul unui eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.

