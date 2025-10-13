Iga Swiatek urcă pe locul 2 all-time la câștigurile din tenis! Poloneza a depășit-o pe Venus Williams, dar e la mare distanță de Serena

De către
Dragos Soneriu
-
0
12
korea open tennis day 7
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 21: Iga Swiatek of Poland poses with the trophy following victory in the Women's Singles Final match on Day Seven of the Korea Open Tennis Championship 2025 presented by Motiva at Seoul Olympic Park Tennis Center on September 21, 2025 in Seoul, South Korea. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

Deși a fost eliminată în sferturile de finală la Wuhan, campioana de la Wimbledon a devenit a doua cea mai bine plătită jucătoare din istoria tenisului feminin.

Iga Swiatek (24 de ani, locul 2 WTA) a bifat o nouă performanță impresionantă în carieră, dar de data aceasta în afara terenului. Poloneza a urcat pe locul 2 în clasamentul all-time al câștigurilor din tenisul feminin, depășind-o pe Venus Williams, după ce a obținut 83.250 de dolari la turneul WTA 1000 de la Wuhan.

Campioana en-titre de la Wimbledon a atins un total de 42.945.490 de dolari din premii, potrivit datelor actualizate de WTA, depășind-o pe Venus Williams, care are 42.867.364 de dolari. În fruntea ierarhiei se menține detașat Serena Williams, cu o sumă aproape dublă față de cele două surori Williams la un loc – 94.816.730 de dolari.

Eliminată în sferturile de la Wuhan, Swiatek a fost învinsă categoric de Jasmine Paolini (29 de ani, 8 WTA), scor 1-6, 2-6, după doar 66 de minute de joc.

Wuhan Open, un turneu cu bucurii și dezamăgiri pentru Swiatek

Iga Swiatek a debutat excelent la turneul din China, reușind două victorii clare în primele tururi. În turul 2, a învins-o pe Marie Bouzkova (27 de ani, 41 WTA) cu 6-1, 6-1, iar în optimi a trecut de Belinda Bencic (28 de ani, 14 WTA), scor 7-6 (2), 6-4.

În sferturile de finală, însă, poloneza a avut parte de unul dintre cele mai slabe meciuri din ultimii ani. Jasmine Paolini a dominat de la un capăt la altul partida, punând capăt traseului campioanei de la Wimbledon și obținând una dintre cele mai clare victorii din cariera sa.

Turneul a fost câștigat de Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA), care s-a impus în finală cu Jessica Pegula (31 de ani, 5 WTA), scor 6-4, 7-5, confirmându-și forma excelentă din acest final de sezon.

Top 10 all-time al câștigurilor din tenisul feminin (WTA)

  1. Serena Williams – 94.816.730 dolari
  2. Iga Swiatek – 42.945.490 dolari
  3. Venus Williams – 42.867.364 dolari
  4. Aryna Sabalenka – 42.480.621 dolari
  5. Simona Halep – 40.236.618 dolari
  6. Victoria Azarenka – 38.890.473 dolari
  7. Maria Sharapova – 38.777.962 dolari
  8. Petra Kvitova – 37.653.615 dolari
  9. Caroline Wozniacki – 36.479.231 dolari
  10. Angelique Kerber – 32.545.460 dolari

Simona Halep, încă între cele mai bogate jucătoare din istorie

Deși nu a mai jucat în circuitul WTA din 2022, Simona Halep se menține în continuare în Top 5 all-time al câștigurilor din tenisul feminin, cu peste 40 de milioane de dolari acumulați doar din premii.

În comparație, Swiatek a atins această bornă la doar 24 de ani, confirmând statutul său de jucătoare dominantă a generației actuale.

Totuși, distanța până la recordul absolut al Serenei Williams rămâne uriașă. Pentru a o egala, poloneza ar trebui să câștige mai mult decât dublul sumei actuale — o performanță care, deși dificilă, nu pare imposibilă dacă își menține ritmul și succesul din ultimii ani.

Iga Swiatek, care a câștigat în acest sezon turneele de la Wimbledon, Doha și Indian Wells, se concentrează acum pe Turneul Campioanelor de la Riyadh, unde are șansa de a-și încheia anul pe primul loc mondial.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!