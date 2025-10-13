Iga Swiatek urcă pe locul 2 all-time la câștigurile din tenis! Poloneza a depășit-o pe Venus Williams, dar e la mare distanță de Serena

Deși a fost eliminată în sferturile de finală la Wuhan, campioana de la Wimbledon a devenit a doua cea mai bine plătită jucătoare din istoria tenisului feminin.

Iga Swiatek (24 de ani, locul 2 WTA) a bifat o nouă performanță impresionantă în carieră, dar de data aceasta în afara terenului. Poloneza a urcat pe locul 2 în clasamentul all-time al câștigurilor din tenisul feminin, depășind-o pe Venus Williams, după ce a obținut 83.250 de dolari la turneul WTA 1000 de la Wuhan.

Campioana en-titre de la Wimbledon a atins un total de 42.945.490 de dolari din premii, potrivit datelor actualizate de WTA, depășind-o pe Venus Williams, care are 42.867.364 de dolari. În fruntea ierarhiei se menține detașat Serena Williams, cu o sumă aproape dublă față de cele două surori Williams la un loc – 94.816.730 de dolari.

Eliminată în sferturile de la Wuhan, Swiatek a fost învinsă categoric de Jasmine Paolini (29 de ani, 8 WTA), scor 1-6, 2-6, după doar 66 de minute de joc.

Wuhan Open, un turneu cu bucurii și dezamăgiri pentru Swiatek

Iga Swiatek a debutat excelent la turneul din China, reușind două victorii clare în primele tururi. În turul 2, a învins-o pe Marie Bouzkova (27 de ani, 41 WTA) cu 6-1, 6-1, iar în optimi a trecut de Belinda Bencic (28 de ani, 14 WTA), scor 7-6 (2), 6-4.

În sferturile de finală, însă, poloneza a avut parte de unul dintre cele mai slabe meciuri din ultimii ani. Jasmine Paolini a dominat de la un capăt la altul partida, punând capăt traseului campioanei de la Wimbledon și obținând una dintre cele mai clare victorii din cariera sa.

Turneul a fost câștigat de Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA), care s-a impus în finală cu Jessica Pegula (31 de ani, 5 WTA), scor 6-4, 7-5, confirmându-și forma excelentă din acest final de sezon.

Top 10 all-time al câștigurilor din tenisul feminin (WTA)

Serena Williams – 94.816.730 dolari Iga Swiatek – 42.945.490 dolari Venus Williams – 42.867.364 dolari Aryna Sabalenka – 42.480.621 dolari Simona Halep – 40.236.618 dolari Victoria Azarenka – 38.890.473 dolari Maria Sharapova – 38.777.962 dolari Petra Kvitova – 37.653.615 dolari Caroline Wozniacki – 36.479.231 dolari Angelique Kerber – 32.545.460 dolari

Simona Halep, încă între cele mai bogate jucătoare din istorie

Deși nu a mai jucat în circuitul WTA din 2022, Simona Halep se menține în continuare în Top 5 all-time al câștigurilor din tenisul feminin, cu peste 40 de milioane de dolari acumulați doar din premii.

În comparație, Swiatek a atins această bornă la doar 24 de ani, confirmând statutul său de jucătoare dominantă a generației actuale.

Totuși, distanța până la recordul absolut al Serenei Williams rămâne uriașă. Pentru a o egala, poloneza ar trebui să câștige mai mult decât dublul sumei actuale — o performanță care, deși dificilă, nu pare imposibilă dacă își menține ritmul și succesul din ultimii ani.

Iga Swiatek, care a câștigat în acest sezon turneele de la Wimbledon, Doha și Indian Wells, se concentrează acum pe Turneul Campioanelor de la Riyadh, unde are șansa de a-și încheia anul pe primul loc mondial.

