Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, a obţinut sâmbătă al patrulea său titlu în turneul de la Roland Garros, după o finală dezechilibrată împotriva italiencei Jasmine Paolini, locul 15 mondial, pe care a învins-o cu 6-2, 6-1, potrivit agerpres.ro.

Iga Swiatek, care a împlinit recent 23 de ani, a mai câştigat turneul de la Roland Garros, în 2020, 2022 şi 2023, şi are în palmares şi o victorie la US Open, în 2022. La ediţia din acest an a turneului din capitala Franţei, ea a fost în mare dificultate în turul al doilea în faţa japonezei Naomi Osaka, fost lider mondial.

În competiţiile de Mare Şlem, Jasmine Paolini, care are 28 de ani, atinsese până acum o singură dată optimile, la începutul acestui an, la Openul Australiei. Pe zgura pariziană, ea nu trecuse niciodată de turul doi.

Iga Swiatek și Jasmine Paolini se vor lupta pentru marele trofeu de la Roland Garros

Tenismena poloneză Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, după ce a învins-o în două seturi pe americanca Coco Gauff, cu scorul de 6-2, 6-4. În finală, liderul clasamentului WTA se va duela cu italianca Jamsine Paolini, care a surclasat-o în penultimul act pe rusoaica Mirra Andreeva, în două seturi clare, scor 6-3, 6-1.

Liderul clasamentului WTA a avut nevoie de o oră şi 37 de minute pentru a trece de americanca Gauff, locul trei mondial, pentru a 11-a oară în cele 12 întâlniri directe.

Pentru a-și trece în palmares al patrulea succes pe zgura pariziană, Swiatek va trebui să o învingă pe italianca Jasmine Paolini, locul 15 WTA, care a învins-o în cealaltă semifinală pe rusoaica Mirra Andreeva, în două seturi clare, scor 6-3, 6-1.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!