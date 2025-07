Iga Swiatek izbucnește după finala de la Wimbledon! Presa din Polonia a fost ținta furiei campioanei

Cu un scor categoric în finală, Swiatek și-a apărat reputația și echipa într-un mesaj puternic.

Iga Swiatek, actualul număr 3 mondial, a câștigat al șaselea Grand Slam din carieră, dar și primul titlu pe iarba de la Wimbledon, după o finală fulgerătoare încheiată cu scorul 6-0, 6-0 împotriva americancei Amanda Anisimova.

Succesul categoric din finala de la All England Club a venit într-un moment în care sezonul părea compromis pentru poloneză, ea având până atunci o singură finală disputată în 2025. Deși performanța de la Wimbledon a dus-o pe Swiatek pe locul al doilea în clasamentul pentru Turneul Campioanelor și pe poziția a treia în ierarhia mondială, presa din Polonia a continuat să critice evoluțiile sportivei, dar și ale echipei sale.

„Sper să mă lase în pace și mă vor lăsa să-mi fac treaba”

În cadrul conferinței de presă de după finală, Iga Swiatek a transmis un mesaj dur, dar clar, în replică la articolele și comentariile negative apărute în mass-media din țara natală.

„Noi, ca persoane publice și sportivi, nu putem reacționa la tot ce se întâmplă. Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine. Uneori e mai ușor să faci asta, alteori mai greu. Cu siguranță, în ultimele luni, felul în care presa, din păcate presa poloneză, m-a descris pe mine și echipa mea, n-a fost deloc plăcut.”

„Sper să mă lase în pace și mă vor lăsa să-mi fac treaba. Evident că se vede că știm ce facem. Am cei mai buni oameni alături de mine. Am demonstrat deja foarte multe. Știu că oamenii vor mereu mai mult, dar este procesul meu, viața mea și cariera mea. Sper să am libertatea din partea lor să-mi fac meseria așa cum vreau”, a declarat Swiatek.

Victoria de la Wimbledon nu doar că i-a adus polonezei un nou trofeu de prestigiu, dar a și reconfirmat statutul său de jucătoare de top, în ciuda unei perioade mai slabe. A fost primul titlu obținut de Iga Swiatek după o pauză de peste un an, o perioadă marcată de fluctuații în joc și de o presiune crescută venită din partea suporterilor și presei.

Triumful clar în fața Amandei Anisimova, dar și reacția tranșantă față de criticile interne, marchează o nouă etapă în cariera jucătoarei de 23 de ani, una în care pare hotărâtă să-și impună propriul ritm și să-și protejeze echipa de presiuni externe.

