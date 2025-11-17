Iga Swiatek, elogii pentru tenisul românesc! Poloneza a amintit de Halep, Cîrstea și Prisăcariu și a lăudat spiritul jucătoarelor din România

Lidera Poloniei a vorbit cu admirație despre școala de tenis din România, după victoria din BJK Cup.

Iga Swiatek (23 de ani) a oferit un moment de eleganță și fair-play după succesul Poloniei în fața României, scor 3-0, în play-off-ul Billie Jean King Cup. Numărul 1 mondial a lăudat în conferința de presă nivelul tenisului feminin românesc, amintindu-și cu plăcere de meciurile jucate de-a lungul carierei contra unor sportive din țara noastră.

Polonia și-a asigurat victoria în fața României după ce Ruxandra Bertea a pierdut la Linda Klimovicova, iar Iga Swiatek s-a impus clar în duelul cu Gabriela Lee, scor 6-2, 6-0. Chiar dacă diferența pe tabelă a fost una confortabilă, poloneza a subliniat că meciul a fost mai echilibrat decât pare.

„Deși sunteți o țară mică, aveți foarte multe jucătoare talentate”

În declarațiile de după meci, Iga Swiatek a vorbit cu respect despre tradiția tenisului românesc și despre lupta pe care adversarele din România o oferă de fiecare dată.

„Simt că știu foarte bine tenisul românesc. Am jucat cu Simona (n.r. Halep), Sorana (n.r. Cîrstea). De asemenea, cu Prisăcariu și alte jucătoare la juniori. Deși sunteți o țară mică, aveți foarte multe jucătoare talentate. Ele mereu se luptă până la final și au un spirit bun pe teren. E mereu complicat (n.r. contra româncelor)”, a spus campioana poloneză.

Swiatek, despre meciurile de la BJK Cup

Jucătoarea de la Varșovia a comentat și partidele din cadrul confruntării de joi. Ea a urmărit începutul meciului dintre Ruxandra Bertea și Linda Klimovicova, pe care l-a considerat mult mai echilibrat decât indică scorul final.

„Începutul primului meci a fost echilibrat. Ea (n.r. Ruxandra Bertea) s-a bătut și a alergat după toate mingile, chiar dacă Linda a jucat cu o foarte mare viteză și cu încredere. După, Linda a dus intensitatea și mai sus, de asta cred că s-a terminat așa cum s-a terminat”, a explicat Swiatek.

Cât despre propria evoluție în fața Gabrielei Lee, lidera mondială a recunoscut că scorul nu reflectă în totalitate dificultatea meciului:

„Chiar dacă scorul arată că a fost destul de ușor, ea (n.r. Gabriela Lee) nu mi-a dat nicio minge pe gratis, a trebuit să forțez închiderea punctului de câteva ori. Au fost multe raliuri lungi, cred că le-a plăcut fanilor. Sunt bucuroasă că am putut juca un asemenea meci”, a adăugat poloneza.

România, retrogradată în grupa Europa/Africa

După înfrângerea cu Polonia, România a retrogradat în Grupa regională Europa/Africa, unde va evolua anul viitor. Dacă va termina pe primul loc în această grupă, echipa condusă de Horia Tecău ar putea reveni în play-off-ul pentru Turneul Final BJK Cup 2027.

Pentru Polonia, succesul de joi a adus calificarea în faza următoare a competiției, iar Iga Swiatek și-a consolidat încă o dată statutul de lider mondial, dar și imaginea unui sportiv care apreciază valorile adversarilor.

