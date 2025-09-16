De către

Armata israeliană a început luni seara să bombardeze masiv orașul Gaza în ceea ce par a fi primele faze ale unei invazii terestre. În atacul declanșat de IDF au fost folosite avioane de luptă, artilerie și drone, informează Times of Israel, care citează surse palestiniene, potrivit agenției Anadolu.

În doar 20 de minute au fost raportate 37 de astfel de atacuri în noaptea de luni spre marți.

„Orice e posibil/nu se mai fac pariuri” (expresia „All bets are off”, în engleză, folosită la jocurile de noroc), a spus președintele Donald Trump, în replică la informațiile potrivit cărora Hamas a scos ostaticii israelieni din subteran pentru a-i folosi ca scuturi umane.

Președintele american a acuzat, într-o postare pe Truth Social, drept o „atrocitate” folosirea de ostatici pe post de scuturi umane.

Premierul Netanyahu i-a mulțumit lui Trump. „Vă mulțumesc, președinte Trump, pentru sprijinul dumneavoastră neabătut în lupta Israelului împotriva Hamas și pentru eliberarea ostaticilor noștri”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Benjamin Netanyahu se bucură de „sprijinul total” din partea administrației Trump, conform The Guardian.

