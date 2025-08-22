Ianis Hagi, aproape de o mutare surpriză în Turcia: acord cu Fatih Karagümrük

De către

Fatih Karagümrük, nou-promovată în Trendyol Süper Lig, este pe cale să realizeze unul dintre cele mai surprinzătoare transferuri ale verii. Clubul din Istanbul a ajuns la un acord cu Ianis Hagi, fiul legendarului Gheorghe Hagi, pentru un contract pe termen liber de angajament.

Potrivit presei turce, mijlocașul ofensiv român a acceptat oferta echipei Karagümrük, care prevede un salariu de aproximativ 1 milion de euro anual, plus un procent dintr-un eventual transfer viitor.

În vârstă de 25 de ani, Ianis Hagi vine după patru sezoane petrecute la Rangers, unde a disputat 130 de meciuri, marcând 20 de goluri și oferind 28 de pase decisive.

Mutarea marchează o nouă etapă în cariera internaționalului român, care speră să-și regăsească forma și constanța în campionatul Turciei, un mediu recunoscut pentru pasiunea suporterilor și nivelul ridicat de competitivitate.

