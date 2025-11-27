I-a dezamăgit complet! Alex Băluță, pus pe liber de LAFC după doar 14 minute jucate în MLS

Mijlocașul român Alexandru Băluță (32 de ani) a fost anunțat oficial ca plecat de la Los Angeles FC, după ce americanii au decis să nu-i prelungească contractul valabil până la 31 decembrie.

Transferat în august, după despărțirea de FCSB, Băluță semnase un acord pe termen scurt, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. Totuși, conducerea clubului din California a ales să nu activeze opțiunea.

„LAFC a refuzat să activeze opțiunea pentru atacantul Alexandru Băluță, mijlocașii Jailson, Ryan Raposo și Adam Saldana, precum și portarul David Ochoa”, se arată în comunicatul formației din Major League Soccer.

Decizia vine în contextul în care fostul internațional român a bifat doar 14 minute în tricoul lui LAFC, într-un meci cu Toronto FC (2-0). În alte trei partide, a fost doar rezervă neutilizată.

Băluță, posibilă revenire în MLS prin draft

Deși experiența americană s-a încheiat rapid, Băluță ar putea rămâne în campionatul nord-american. El va intra în draftul MLS Re-Entry, prin care alte cluburi pot selecta jucători rămași liberi de contract, în funcție de pozițiile ocupate în clasamentul sezonului precedent.

Înainte de aventura din SUA, Alexandru Băluță a evoluat două sezoane la FCSB, unde a adunat 81 de meciuri, 13 goluri și 12 pase decisive.

