Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis un mesaj de încurajare, după ce ArcelorMittal a decis să oprească definitiv activitatea combinatului siderurgic din Hunedoara. Deși investitorii care au vizitat, recent, județul nu au putut intra în fabrică, discuțiile purtate cu aceștia îi dau motive de optimism. „Am simțit seriozitate și interes real pentru acest obiectiv strategic. Hunedoara are o moștenire industrială de care suntem legați și care nu trebuie pierdută”, a scris Nistor pe Facebook, potrivit Agerpres.

Liderul CJ a subliniat că viitorul economic al municipiului depinde de colaborare și identificarea unor soluții viabile pentru a valorifica experiența acumulată de generații de muncitori locali.

Decizia ArcelorMittal de a închide unitatea, anunțată pe 12 septembrie, a lovit puternic comunitatea. Producția de profile și corniere a fost sistată, din cauza costurilor ridicate la energie și a concurenței venite din afara Uniunii Europene. Fabrica, unde lucrau 477 de angajați, și-a oprit liniile de producție la începutul lunii, după ce în septembrie fusese deja trimis personalul în șomaj tehnic.

În paralel, parlamentarii PSD din Hunedoara, alături de primarul orașului, au cerut premierului Ilie Bolojan și miniștrilor responsabili desecretizarea contractului de privatizare semnat în 2003, când combinatul a fost preluat de grupul ArcelorMittal. Totodată, aleșii au solicitat ca Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului să verifice respectarea obligațiilor asumate și să facă publice datele privind ajutoarele de stat acordate companiei de-a lungul anilor.

Înființat ca simbol al industriei românești, combinatul de la Hunedoara a trecut prin restructurări masive în ultimele decenii, numărul angajaților scăzând de la aproape 20.000 în 1991 la circa 2.500 în 2004, la momentul preluării de către ArcelorMittal. Grupul deține și alte unități în țară, la Iași și Roman.

