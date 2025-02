Vacanța de schi din această perioadă a adus un număr record de turiști în stațiunile montane, multe hoteluri raportând un grad de ocupare de 100%. Reprezentanții din industrie afirmă că cererea a depășit nivelul dinaintea pandemiei, rezervările începând încă din luna octombrie.

În această săptămână, între 17 și 21 februarie, elevii din 23 de județe, inclusiv București, Cluj, Prahova și Timiș, se află în vacanță.

Perioada vacanței de iarnă, stabilită de fiecare inspectorat școlar județean, se desfășoară între 8 februarie și 2 martie, iar stațiunile de schi sunt destinația preferată a familiilor cu copii.

Hotelurile din Sinaia și Poiana Brașov, aproape de capacitate maximă

De exemplu, la un hotel din Sinaia, camerele sunt complet rezervate, iar interesul crescut a eliminat necesitatea ofertelor speciale, notează Ziarul Financiar.

„Este cea mai bună vacanță pe care am avut-o de câțiva ani încoace. A depășit perioada de dinainte de pandemie, dar cu mici procente. Am început vânzările de prin luna octombrie și am vândut atât de bine încât nu a fost nevoie să scoatem oferte speciale cu discounturi ca să putem vinde”, a declarat Marius Vînătoru, directorul de marketing al hotelului.

Succesul sezonului de iarnă vine după mai mulți ani dificili pentru turismul montan.

