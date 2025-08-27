Horoscop 28 august 2025. Zi de claritate și decizii importante pentru toate zodiile

Horoscop 28 august 2025. Ziua aduce energie intensă și nevoia de a lua decizii ferme, după o perioadă de ezitări și frământări. Aspectele astrale favorizează comunicarea directă, asumarea responsabilității și desprinderea de vechile tipare care nu mai servesc evoluției personale. Este o zi potrivită pentru schimbări practice, pentru dialoguri sincere și pentru pași noi pe plan profesional și personal.
CITEȘTE ȘI – Horoscop septembrie 2025. Ce aduce luna schimbării și aliniamentelor astrale fiecărei zodii
Horoscop 28 august 2025
Berbec – Ai șansa să închizi un capitol care te-a ținut pe loc. O decizie curajoasă te eliberează.
Taur – Privești cu mai multă claritate relațiile din jurul tău. Vei ști cine merită să rămână aproape.
Gemeni – Ziua aduce soluții concrete la o problemă de muncă. Capacitatea ta de adaptare este testată.
Rac – O discuție cu o persoană apropiată îți aduce liniște și înțelegere. Emoțiile trebuie exprimate.
Leu – Apar oportunități legate de casă și familie. Poate fi momentul pentru un pas important.
Fecioară – Ești în centrul atenției și ai parte de recunoaștere. Claritatea mentală te ajută să iei decizii inspirate.
Balanță – Simți nevoia de liniște și retragere. Este o zi potrivită pentru a-ți asculta intuiția.
Scorpion – Primești sprijin din partea unui grup sau a unui prieten de încredere. Proiectele comune avansează.
Săgetător – Cariera ta se află într-un punct de cotitură. Ai ocazia să faci un pas hotărât spre succes.
Capricorn – Ai ocazia să înveți ceva nou sau să explorezi un drum pe care îl amânai. Mintea ta e deschisă.
Vărsător – Resursele comune și planurile financiare cer clarificări. Vei lua decizii importante în acest sens.
Pești – Relațiile sunt în prim-plan. O discuție sinceră poate aduce echilibru și stabilitate.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.