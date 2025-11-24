Potra se află în atenția anchetatorilor încă din vară, când procurorii au pus sechestru extins pe bunuri evaluate la zeci de milioane de lei

Horațiu Potra, aflat deja în arest preventiv într-un dosar privind acțiuni ce vizează ordinea constituțională, a fost escortat, luni, la sediul Parchetului General, pentru a da noi declarații în investigația legată de veniturile obținute în Republica Democrată Congo. Procurorii verifică traseul banilor câștigați acolo și aduși ulterior în România, prin circuite financiare considerate fictive.

Potra se află în atenția anchetatorilor încă din vară, când procurorii au pus sechestru extins pe bunuri evaluate la zeci de milioane de lei: peste 26 milioane lei în conturi, aproape 30 de kilograme de aur și mai multe proprietăți din București și Sibiu. În dosar figurează acuzații de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, vizând activitățile sale ca furnizor de servicii de securitate în Congo, prin firma GPH Legion Africa Role.

Anchetatorii susțin că între 2023 și 2024 ar fi obținut venituri de peste 70 milioane de lei, direcționate în mare parte către conturi din Emiratele Arabe Unite, cu ajutorul unor colaboratori străini și români, și ei puși sub acuzare.

Totodată, Potra este vizat și într-un alt dosar, cel privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care a fost arestat preventiv pe 21 noiembrie, alături de fiul și nepotul său. Cei trei fuseseră reținuți în septembrie, pe un aeroport din Dubai, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova, fiind aduși ulterior în țară.

Într-o cauză separată, Parchetul General l-a trimis în judecată pe Potra împreună cu fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, și alte douăzeci de persoane, fiind suspectați de acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale. Procurorul general Alex Florența a afirmat recent că autoritățile au indicii că Potra ar încerca să obțină azil în Rusia.

