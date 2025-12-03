Horațiu Moldovan pleacă prematur de la Real Oviedo! Portarul român își caută urgent o nouă echipă în iarnă

Moldovan revine la Atletico Madrid în ianuarie, însă doar temporar.

Aventura lui Horațiu Moldovan la Real Oviedo se apropie de final mult mai repede decât era prevăzut, portarul român urmând să părăsească formația spaniolă în această iarnă. Deși împrumutul său avea scadența în luna iunie, absența totală din campionat și singura apariție nereușită din Cupa Regelui au dus la concluzia că prezența sa la Oviedo nu mai are viitor. Internaționalul român se va întoarce la Atletico Madrid, club de care aparține, însă doar în tranzit, fiindcă Diego Simeone nu îl include în planurile sale și este limpede că portarul trebuie să își găsească rapid un nou angajament pentru a juca constant.

Mutarea lui Moldovan la Oviedo a venit după perioada petrecută la Sassuolo, unde a fost titularul principal până aproape de finalul sezonului, contribuid decisiv la promovarea echipei în Serie A. Chiar dacă evoluțiile sale au fost apreciate, italienii nu au activat opțiunea de păstrare, iar revenirea la Atletico Madrid a adus o nouă dezamăgire. Deși spera să fie inclus în lotul pentru Campionatul Mondial al Cluburilor, Moldovan a fost lăsat în afara echipei, semnal clar că nu mai are nicio perspectivă la formația madrilenă.

În lipsa unei alternative, portarul a acceptat împrumutul la Real Oviedo, cu speranța că va deveni titular. Totuși, planurile s-au schimbat rapid. Moldovan nu a jucat niciun minut în La Liga, iar singura partidă bifată a fost în Cupa Regelui Spaniei, unde Oviedo a încasat patru goluri. În aceste condiții, portarul a considerat că nu poate risca pierderea statutului din echipa națională și a cerut încetarea anticipată a împrumutului, decizie acceptată de club.

„Pentru viitorul meu este mai bine să plec în iarnă”

Potrivit GSP, Moldovan i-a transmis impresarului că își dorește să plece în primele zile ale lunii ianuarie, spunându-i: „Pentru viitorul meu este mai bine să plec în iarnă și să-mi găsesc rapid o echipă unde să joc. M-am apucat să-mi fac bagajele”. Portarul intenționează să găsească rapid o formație la care să fie titular, având în vedere apropierea barajului naționalei României cu Turcia, unde își dorește să fie prezent.

În vârstă de 27 de ani, Moldovan a construit un traseu solid în fotbalul românesc, evoluând pentru CFR Cluj, Hermannstadt, Voința Târgu Măgurele, Energeticianul, Ripensia Timișoara, Sepsi și UTA. Perioada de la Rapid a fost cea mai valoroasă din cariera sa, cu 113 meciuri între 2021 și 2024, performanțe care i-au adus și debutul în națională. Transferul la Atletico Madrid, realizat la începutul lui 2024, părea un salt important, dar lipsa oportunităților l-a împins către împrumuturi consecutive.

În total, Moldovan a bifat 28 de partide oficiale de la plecarea din Superligă: 27 pentru Sassuolo și una singură pentru Oviedo. Evaluat la 2,2 milioane de euro pe Transfermarkt și cu 16 selecții în națională, portarul român caută acum un nou club care să-i ofere minute, stabilitate și continuitate.

