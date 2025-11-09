Măsura afectează anumite modele Honda Civic produse între anii 2016 și 2021, echipate cu jante din aliaj de aluminiu de 18 inci, montate ca opțiuni suplimentare

Honda Motor a anunțat o amplă acțiune de rechemare în service în Statele Unite, vizând 406.290 de autoturisme care ar putea prezenta un defect de fabricație periculos, a transmis Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), citată de Reuters.

Măsura afectează anumite modele Honda Civic produse între anii 2016 și 2021, echipate cu jante din aliaj de aluminiu de 18 inci, montate ca opțiuni suplimentare. Potrivit autorităților americane, o posibilă slăbire a prinderii acestor roți ar putea duce, în cazuri extreme, la desprinderea lor în timpul rulării.

Producătorul japonez a anunțat că dealerii vor verifica vehiculele vizate și vor înlocui, fără costuri pentru proprietari, butucii și roțile afectate.

Honda nu a raportat până în prezent accidente sau incidente provocate de acest defect, însă campania de rechemare a fost decisă preventiv, pentru eliminarea oricărui risc legat de siguranța rutieră.

