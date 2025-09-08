Hipertensiunea, „ucigașul tăcut” care crește riscul de AVC și demență

Mai bine de jumătate dintre americanii trecuți de 40 de ani suferă de hipertensiune, însă mulți nu știu acest lucru. Denumită de decenii „ucigașul tăcut”, tensiunea arterială ridicată nu dă simptome, dar netratată poate fi fatală. Ea crește riscul de boli cardiovasculare – principala cauză de deces în SUA – dar și de insuficiență renală și demență.

Un nou set de recomandări publicat de American Heart Association propune ca tratamentul să înceapă încă de la valori peste 130/80 mmHg, fie prin schimbări de stil de viață, fie prin medicație. Specialiștii subliniază că intervenția precoce poate preveni atacurile de cord, accidentele vasculare cerebrale și deteriorarea cognitivă.

Dacă depistăm și tratăm din timp hipertensiunea, putem câștiga ani întregi de viață sănătoasă, spune dr. Jordana Cohen, specialist în nefrologie și hipertensiune la Universitatea din Pennsylvania.

Ce recomandă specialiștii

Reducerea consumului de sare , în contextul în care peste jumătate din caloriile zilnice provin din alimente ultraprocesate.

, în contextul în care peste jumătate din caloriile zilnice provin din alimente ultraprocesate. Exerciții fizice regulate , limitarea consumului de alcool și reducerea stresului prin meditație, yoga sau respirație controlată.

, limitarea consumului de alcool și reducerea stresului prin meditație, yoga sau respirație controlată. Tratament medicamentos pentru pacienții cu valori peste 140/90 mmHg, unde se recomandă inițierea cu două medicamente, pentru eficiență mai mare.

CITEȘTE ȘI – Alexandru Rogobete vrea sancționarea medicilor care promovează falsuri

Povestea unui pacient

George Solomon, fost polițist, a refuzat inițial tratamentul pentru hipertensiune pentru că „se simțea bine”. La 63 de ani a suferit însă un accident vascular cerebral. După recuperare, a schimbat complet stilul de viață și urmează acum tratamentul prescris. „Mă simt pe drumul cel bun și sper ca experiența mea să îi motiveze și pe alții să nu ignore riscurile”, spune el.

Ce urmează în tratamente

Deși există mai multe tipuri de medicamente pentru tensiune, o parte dintre pacienți rămân dificil de tratat. Cercetătorii testează acum baxdrostat, un nou medicament care blochează hormonul aldosteron, implicat în reglarea lichidelor și a sodiului. Într-un studiu recent pe 800 de pacienți rezistenți la tratament, medicamentul a reușit să scadă tensiunea arterială cu 10 puncte în doar 12 săptămâni.

Dacă va fi aprobat, baxdrostat ar putea deveni prima noutate semnificativă în tratamentul hipertensiunii din ultimii 30 de ani.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.