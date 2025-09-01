Compania a transmis că nu are în vedere nici o ajustare a tarifelor și respinge informațiile apărute recent în presă, privind o posibilă scumpire

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a anunțat că oferta pentru luna septembrie privind prețul energiei electrice active rămâne la 0,45329 lei/kWh (inclusiv tariful de transport – componenta de introducere în rețea), identică cu cea din august.

Compania a transmis că nu are în vedere nici o ajustare a tarifelor și respinge informațiile apărute recent în presă, privind o posibilă scumpire. „Nu am anunțat și nici nu intenționăm să aplicăm majorări ale prețurilor de furnizare. Oferta noastră rămâne competitivă și corectă pentru clienți”, a precizat societatea.

Pentru consumatorii casnici, tarifele finale, ce includ TVA, se situează între 1,06 și 1,14 lei/kWh, în funcție de specificul fiecărui loc de consum. Reprezentanții companiei subliniază că eventualele achiziții de energie de pe piață fac parte din practica normală a furnizorilor și nu echivalează cu o creștere a prețurilor. „Nu am urmărit niciodată să furnizăm exclusiv din producția proprie”, a adăugat Hidroelectrica.

Societatea reamintește clienților să urmărească doar sursele oficiale de comunicare pentru informații corecte și actualizate. „Ne menținem angajamentul de transparență și respectarea strictă a legislației”, se mai arată în comunicat.

În paralel, compania trece printr-un context financiar mai dificil: profitul net s-a redus cu 41% în primul semestru, ajungând la 1,587 miliarde lei, față de 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă din 2023.

Hidroelectrica deține și operează 188 de hidrocentrale și microhidrocentrale (inclusiv cinci stații de pompare), cu o capacitate instalată de aproximativ 6,3 GW, la care se adaugă un parc eolian de 108 MW. Compania are o capitalizare bursieră de aproape 55 miliarde lei și un rol esențial în securitatea Sistemului Energetic Național.

