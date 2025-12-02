7.2 C
Hermannstadt intră în haos! Marius Măldărășanu pleacă, iar clubul negociază deja cu noul antrenor

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Marius Maldarasanu is participating in the FC Hermannstadt vs. CS Universitatea Craiova match in the Romania Superliga, stage 1, at Municipal Sibiu Stadium in Sibiu, Romania, on July 12, 2024. (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images)

Marius Măldărășanu nu a mai făcut deplasarea cu echipa și își încheie mandatul la Sibiu.

Hermannstadt trece printr-o schimbare majoră pe banca tehnică, după ce Marius Măldărășanu a decis să nu continue la echipă, în ciuda discuțiilor inițiale privind rămânerea sa. Antrenorul nu a făcut deplasarea la Botoșani pentru meciul din Cupa României, iar ultima sa partidă la cârma formației sibiene rămâne înfrângerea cu UTA. Oficialii clubului s-au mișcat rapid și negociază deja cu un posibil înlocuitor, în timp ce o altă variantă rămâne pregătită în așteptare.

Deși rezultatele recente au fost dezamăgitoare, Măldărășanu rămâne o piesă centrală în istoria recentă a clubului. El a preluat Hermannstadt în 2021, imediat după retrogradare, și a reușit promovarea în SuperLigă din primul an. Sub comanda sa, echipa nu a coborât sub locul 11 în clasament, iar sezonul trecut a reușit chiar să ajungă în finala Cupei României, una dintre cele mai importante performanțe din istoria clubului. Totuși, parcursul actual, mult sub așteptări, a dus la decizia separării celor două părți.

Ruben Albes este în negocieri cu sibienii, iar Dorinel Munteanu este varianta de rezervă

Absența lui Măldărășanu de la deplasarea pentru partida de Cupă a alimentat zvonurile privind plecarea sa, iar potrivit GSP, antrenorul a rămas la Sibiu pentru a discuta detaliile despărțirii. Cele două părți au ajuns la un numitor comun, iar Hermannstadt a început deja să caute un nou tehnician. Primul nume aflat pe listă este cel al spaniolului Ruben Albes, care s-ar afla în negocieri avansate cu clubul. În cazul în care discuțiile nu se concretizează, varianta de rezervă este Dorinel Munteanu, un antrenor cu experiență de două decenii.

În cariera sa, Măldărășanu a strâns 186 de meciuri pe banca celor de la Hermannstadt, cu un bilanț de 76 de victorii, 56 de remize și 54 de înfrângeri. În privința posibililor înlocuitori, Ruben Albes, în vârstă de 40 de ani, a lucrat aproape exclusiv în Spania, dar are în palmares o scurtă perioadă petrecută chiar la Sibiu. Atunci, el a bifat opt victorii, nouă remize și nouă înfrângeri, fiind demis în ianuarie 2021, cu câteva luni înainte de retrogradarea echipei în Liga 2.

Dacă negocierile cu Albes nu se vor finaliza, Hermannstadt poate apela la Dorinel Munteanu, care a pregătit numeroase cluburi din România și are în spate o carieră extinsă în antrenorat. Ultima sa experiență a fost la Sepsi, echipă pe care nu a reușit să o salveze de la retrogradare în sezonul precedent.

Indiferent de numele viitorului antrenor, misiunea va fi una extrem de dificilă. Hermannstadt ocupă locul 15 în SuperLigă, cu doar 12 puncte în 18 etape, fiind la doar patru puncte de ultima clasată, Metaloglobus. După duelul din Cupa României cu FC Botoșani, sibienii vor juca duminică, de la ora 15:00, pe terenul Universității Cluj, într-o partidă crucială pentru moral și pentru clasament.

Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
