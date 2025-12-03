9.1 C
București
miercuri, 3 decembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalHavana și alte regiuni din Cuba au fost afectate de o pană...

Havana și alte regiuni din Cuba au fost afectate de o pană de curent

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Cuba se confruntă cu o criză energetică severă. Rețeaua electrică a insulei a suferit un colaps total
Foto - Pixabay

O pană de curent a lăsat milioane de persoane din vestul Cubei, inclusiv Havana, fără electricitate miercuri, au anunțat autoritățile, notează AFP.

Compania națională de electricitate a precizat într-un comunicat că întreruperea s-a produs în primele ore ale dimineții în mai multe provincii. În Havana, unde locuiesc 1,7 milioane de oameni, „nu există electricitate”, a transmis compania.

Cuba se confruntă cu o criză economică profundă și a trecut prin cinci pene de curent la nivel național de la sfârșitul anului 2024, unele dintre acestea durând mai multe zile. În plus, cubanezii suportă întreruperi zilnice de curent care uneori depășesc 20 de ore.

Rețeaua națională de electricitate este depășită, cele opt centrale electrice ale Cubei fiind construite în anii 1980 și 1990. Chiar și cele treizeci de centrale solare construite cu ajutorul Chinei nu au reușit să prevină întreruperile de curent.

CITEȘTE ȘI – Planul de pace pentru Ucraina, discutat la reuniunea miniștrilor de externe NATO. SUA lipsește de la masa alianței

Guvernul comunist cubanez susține că embargoul comercial impus de Statele Unite din 1962 împiedică repararea rețelei naționale de electricitate, în timp ce economiștii critică lipsa investițiilor guvernamentale în infrastructura energetică.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Putin a plimbat emisarii lui Trump prin Moscova și i-a lăsat să aștepte

Criza din Ucraina Dana Macsim - 0
Întâlnirea, fixată inițial pentru ora 17:00, a început cu aproape trei ore întârziere, o tactică frecvent folosită de Putin în dialogul cu demnitarii străiniVladimir...

România face un pas decisiv spre OCDE. Parlamentarii, obligați să își publice întâlnirile în Registrul Transparenței

Politică Narcis Rosioru - 0
România avansează pe drumul către aderarea la OCDE, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat o lege ce impune standarde sporite de transparență pentru...

Despărțire inevitabilă la Craiova! Titularul din sezonul trecut nu va continua în Bănie

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Universitatea Craiova va renunța în iarnă la atacantul cubanez Luis Paradela.Universitatea Craiova se pregătește pentru prima plecare oficială din mercato-ul de iarnă, iar numele...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.