Havana și alte regiuni din Cuba au fost afectate de o pană de curent

O pană de curent a lăsat milioane de persoane din vestul Cubei, inclusiv Havana, fără electricitate miercuri, au anunțat autoritățile, notează AFP.

Compania națională de electricitate a precizat într-un comunicat că întreruperea s-a produs în primele ore ale dimineții în mai multe provincii. În Havana, unde locuiesc 1,7 milioane de oameni, „nu există electricitate”, a transmis compania.

Cuba se confruntă cu o criză economică profundă și a trecut prin cinci pene de curent la nivel național de la sfârșitul anului 2024, unele dintre acestea durând mai multe zile. În plus, cubanezii suportă întreruperi zilnice de curent care uneori depășesc 20 de ore.

Rețeaua națională de electricitate este depășită, cele opt centrale electrice ale Cubei fiind construite în anii 1980 și 1990. Chiar și cele treizeci de centrale solare construite cu ajutorul Chinei nu au reușit să prevină întreruperile de curent.

Guvernul comunist cubanez susține că embargoul comercial impus de Statele Unite din 1962 împiedică repararea rețelei naționale de electricitate, în timp ce economiștii critică lipsa investițiilor guvernamentale în infrastructura energetică.

