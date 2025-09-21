Haos pe marile aeroporturi europene după atacul cibernetic. Operatorii se grăbesc să repare sistemele de check-in

Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după un atac cibernetic major care a perturbat sistemele automate de check-in.

Atacul, produs sâmbătă, a vizat Collins Aerospace, furnizor de soluții de check-in și îmbarcare din cadrul grupului RTX, și a afectat operațiunile de la Heathrow, Berlin Brandenburg și Bruxelles, potrivit Reuters.

Pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi la cozi, confruntându-se cu întârzieri și zeci de anulări de zboruri.

Zboruri anulate și întârzieri masive

La Bruxelles, 45 dintre cele 257 de zboruri programate pentru duminică au fost anulate. Totuși, ajustările operaționale au redus treptat timpii de așteptare.

„Întârzierile variază între 30 și 90 de minute”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

La Berlin Brandenburg, autoritățile au activat un sistem manual de rezervă, care a limitat problemele, în timp ce la Heathrow „marea majoritate a zborurilor” au continuat să decoleze, chiar dacă lucrările de recuperare a sistemului erau în desfășurare.

Potrivit companiei de analiză a datelor aviatice Cirium, nivelul întârzierilor era „scăzut” la Heathrow, „moderat” la Berlin și „semnificativ” la Bruxelles, dar în scădere.

Furnizorul confirmă atacul

RTX a descris incidentul ca pe „o perturbare de natură cibernetică” și a precizat că software-ul MUSE, utilizat de mai multe companii aeriene, a fost afectat.

Acest atac este cel mai recent dintr-o serie de incidente cibernetice care, în ultimele luni, au vizat domenii variind de la sănătate la industria auto.