Haos la FCSB după meciul de la Sibiu! Daniel Bîrligea a plecat alături de Tănase, în timp ce Becali cerea să fie exclus din lot

Tensiuni uriașe la FCSB după remiza spectaculoasă de la Sibiu, 3-3 cu Hermannstadt

FC Hermannstadt – FCSB 3-3 a fost un meci cu scântei pentru vicecampioana României. Atacantul Daniel Bîrligea a fost eliminat în finalul partidei după o ieșire nervoasă la adresa arbitrilor, iar imediat după fluierul final Gigi Becali a reacționat dur în direct la TV, cerând ca jucătorul să fie sancționat exemplar.

„Să nu urce în autocar! Să meargă singur la București, cu cea mai scumpă mașină! Cum să stai lângă niște oameni când ți-ai bătut joc de ei?”, a declarat patronul FCSB, extrem de nervos.

Surprinzător însă, în timp ce Becali dicta aceste ordine în direct, Bîrligea plecase deja din Sibiu, într-o mașină privată, alături de Florin Tănase — chiar colegul cu care avusese o dispută în timpul meciului.

Tănase și Bîrligea, împreună spre București

Potrivit GSP, Florin Tănase își planificase dinainte întoarcerea spre București, pentru a ajunge direct la Centrul Național de la Mogoșoaia, acolo unde se reunise deja lotul național pregătit de Mircea Lucescu.

Tănase aranjase o mașină privată pentru drum, iar în ea au urcat și Daniel Bîrligea și Radunovic. Astfel, în momentul în care patronul roș-albaștrilor cerea ca Bîrligea să fie exclus din autocar, acesta se afla deja pe drum către Capitală, alături de fostul căpitan al echipei.

De cealaltă parte, autocarul FCSB-ului a făcut oprire tot la Mogoșoaia, pentru a-i lăsa pe ceilalți convocați la lot: Darius Olaru, Ștefan Târnovanu și David Miculescu.

Becali anunță amendă de 20.000 € pentru Bîrligea

„Acum îi dau 20.000 de euro amendă! Din moment ce îți bați joc de o întreagă echipă… cum să mergi acum lângă ei în autocar? Pe el îl interesează doar de el, obrăznicie!”, a tunat Gigi Becali la finalul partidei.

Tensiunile din vestiar s-au amplificat și pe fondul eșecurilor recente, dar și al incertitudinii din jurul staff-ului tehnic. Potrivit surselor GSP, Charalambous și Mihai Pintilii ar fi intenționat să-și dea demisia încă de după eliminarea rușinoasă din Cupă, cu Metaloglobus, iar patronul a confirmat plecarea lor abia după egalul de la Sibiu.

Relația complicată dintre Becali și MM Stoica

Tot Becali a făcut referiri și la MM Stoica, criticând lipsa sa de fermitate în fața abaterilor jucătorilor. Ironia este că, potrivit acelorași surse, chiar patronul FCSB a fost cel care s-a opus în mai multe rânduri sancționării acestora, cerând „să fie iertați pentru că sunt tineri și merită o a doua șansă”.

Cu toate acestea, ieșirea nervoasă a lui Daniel Bîrligea pare să fi umplut paharul la FCSB. Viitorul atacantului la echipă devine incert, în condițiile în care Gigi Becali a transmis clar că nu va mai tolera „obrăzniciile”.

