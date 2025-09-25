Hansi Flick are ținta clară! Atacantul Borussiei Dortmund, vizat de Barcelona

Barcelona continuă să caute întăriri pentru linia de atac în perspectiva sezonului viitor, iar antrenorul Hansi Flick și-a fixat atenția pe un jucător cheie de la Borussia Dortmund.

Conform publicației Mundo Deportivo, care citează surse germane de la BILD, fotbalistul vizat este Serhou Guirassy, atacantul guineean care l-a impresionat pe Flick după ce a reușit un hat-trick împotriva Barcelonei în Liga Campionilor sezonul trecut.

Antrenorul german consideră că profilul lui Guirassy se potrivește perfect cu filosofia sa de joc și că acesta ar putea fi soluția ideală pentru a suplini plecarea iminentei legende Robert Lewandowski, al cărui contract se încheie în această vară.

Există însă două obstacole majore în calea transferului: preferințele președintelui Joan Laporta pentru un alt tip de jucător și pretențiile financiare foarte ridicate ale clubului german, aproximativ 100 de milioane de euro.

Barcelona va analiza cu atenție toate opțiunile disponibile pentru a asigura un atacant de top care să ducă echipa spre obiectivele ambițioase din sezonul viitor.

