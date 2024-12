Simona Halep, dubla campioană de Grand Slam, a anunțat că nu va participa la turneele WTA Auckland și Australian Open, în ciuda wild card-urilor primite.

Decizia vine în urma unor probleme medicale persistente, la genunchi și umăr, care o împiedică să înceapă sezonul 2025 conform planurilor inițiale.

Problemele medicale amână debutul sezonului pentru Halep

Sportiva în vârstă de 33 de ani a explicat, într-un mesaj postat pe Instagram, că durerile resimțite după participarea la turneul demonstrativ World Tennis League din Abu Dhabi au determinat-o să ia această hotărâre. Deși era așteptată pe teren atât în Noua Zeelandă, cât și la primul Grand Slam al anului, Halep a precizat că recuperarea completă este prioritară.

„Salut tuturor. Vreau să vă urez sărbători fericite și să vă fac un mic update. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate, am simțit din nou dureri la genunchi și la umăr. După ce am discutat în detaliu cu echipa mea, am convenit că este logic să amânăm începutul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar vreau să le mulțumesc organizatorilor turneelor din Auckland și Australia pentru wild card-uri și îmi pare rău că nu voi profita de ele de data aceasta,” a declarat Halep.

Sportiva română a confirmat că intenționează să revină pe teren la turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca, programat între 5 și 11 februarie 2025. Halep a subliniat că își dorește să joace în fața publicului român, un motiv suplimentar de motivație pentru recuperare.

Start de sezon dificil pentru Halep

Simona Halep a revenit în circuitul WTA după o suspendare de nouă luni pentru dopaj, dar anul 2024 nu a fost unul prolific pentru sportivă. În cele cinci meciuri oficiale disputate, a obținut o singură victorie, împotriva Arinei Rodionova, la Hong Kong Challenger.

