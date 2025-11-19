Haiti a trăit momentul vieții pe teren! Calificare la Cupa Mondială după 52 de ani și scene de neuitat

Jucătorii au urmărit finalul meciului Honduras – Costa Rica chiar pe gazon, iar explozia de bucurie a venit într-o clipă istorică.

Haiti a obținut o calificare uriașă la Cupa Mondială 2026, după victoria cu 2-0 în fața Nicaraguei, în ultima etapă a preliminariilor din zona CONCACAF. Este abia a doua prezență din istoria naționalei la un turneu final mondial, după ediția din 1974, iar modul în care s-a scris povestea calificării a oferit unele dintre cele mai emoționante imagini ale anului.

Pentru a merge la Mondial, Haiti avea nevoie nu doar de propriul succes, ci și ca Honduras să nu câștige contra Costa Ricăi. În cazul unei victorii a Hondurasului, cele două echipe ar fi terminat la egalitate de puncte, 11, dar Honduras ar fi avut avantaj la golaveraj (+4 față de +3).

Așa a început așteptarea tensionată. Imediat după finalul meciului lor, jucătorii din Haiti s-au adunat în cerc, la mijlocul terenului, împreună cu staff-ul tehnic, urmărind pe telefon ultimele minute din partida Honduras – Costa Rica. Când fluierul final a confirmat rezultatul de egalitate, momentul a declanșat o explozie de emoții.

Calificare după 52 de ani și lacrimi pe gazon

În secunda în care au aflat că Honduras nu a reușit să câștige, jucătorii haitieni au izbucnit în urlete, au căzut în genunchi, s-au îmbrățișat și au plâns – un amestec de epuizare, bucurie și descărcare după decenii de absență la cel mai important turneu fotbalistic din lume. Mulți dintre fotbaliști au căzut pe iarbă în lacrimi, cu mâinile ridicate spre cer, conștienți că au scris istorie.

Calificarea este cu atât mai specială cu cât Haiti mai participase o singură dată la Cupa Mondială, în 1974. Atunci, naționala caraibiană pierduse toate meciurile grupei: 1-3 cu Italia, 0-7 cu Polonia și 1-4 cu Argentina. Chiar și așa, revenirea după 52 de ani transformă actuala generație într-una legendară pentru fotbalul haitian.

Jucătorii au sărbătorit minute în șir pe teren, iar imaginile devenite virale surprind perfect magia fotbalului: calificarea care vine nu doar după un meci câștigat, ci după o așteptare de peste jumătate de secol.

