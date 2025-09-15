Haaland i-a spulberat pe rivali! City a umilit-o pe United cu 3-0 pe Etihad

„Cetățenii” au făcut spectacol în derby, cu un Erling Haaland în mare formă și un United fără reacție.

Manchester City a trecut la pas de marea rivală United, scor 3-0, în derby-ul etapei a 4-a din Premier League. Atmosfera de pe Etihad a fost incendiară, iar trupa lui Pep Guardiola a demonstrat din nou superioritate totală, cu Erling Haaland în prim-plan.

Phil Foden a deschis scorul în minutul 18, după o acțiune splendidă a lui Jeremy Doku, care l-a ridiculizat pe Luke Shaw și a livrat o centrare perfectă. Atacantul englez a trimis imparabil cu capul pentru 1-0.

Haaland, show total după pauză

În repriza a doua, „cetățenii” au apăsat și mai tare pedala de accelerație. Haaland a făcut 2-0 în minutul 53, cu o „scăriță” de finețe, tot după pasa lui Doku. Două minute mai târziu a fost la un pas de „dublă”, dar mingea trimisă de el a lovit bara.

Scorul final a fost stabilit în minutul 68, după o gafă uriașă a lui Harry Maguire. Bernardo Silva a recuperat, i-a pasat lui Haaland, iar norvegianul a sprintat din propria jumătate și l-a învins din nou pe Bayindir, pecetluind victoria cu 3-0.

Fanii lui United au început să părăsească tribunele în minutul 80, exasperați de jocul slab al echipei lui Ruben Amorim, care rămâne în zona roșie a clasamentului.

City urcă, United se afundă

Grație acestui succes, City a acumulat șase puncte și a urcat pe locul 8, înaintea duelului de foc cu Arsenal de pe Emirates. United rămâne cu patru puncte, pe locul 14, și urmează să primească vizita lui Chelsea într-un alt meci de foc.

În Europa, „cetățenii” vor debuta joi în grupele Ligii Campionilor, pe terenul lui Napoli, într-un duel așteptat cu sufletul la gură de fanii lui Guardiola.

