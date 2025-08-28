Guvernul pregătește o reformă a legislației privind insolvența, pentru a preveni folosirea acestei proceduri ca paravan de către companii și administratori.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, Fiscul va verifica mai atent situațiile în care „patronii bogați” ascund averi personale în timp ce firmele lor intră în insolvență.

Statul are de recuperat 100 de miliarde de lei de la companii private și de stat aflate în dificultate financiară, echivalentul deficitului bugetar pe primele zece luni ale anului trecut.

Noul proiect de lege urmărește să recupereze o parte din această sumă, prin verificarea reală a beneficiarilor companiilor.

ANAF va analiza și datele de pe rețelele sociale

Conform proiectului, inspectorii ANAF vor putea cerceta inclusiv date publice de pe rețelele sociale pentru a depista discrepanțele dintre averile personale și situația firmelor în insolvență.

„Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă foarte mult și de aceste companii subcapitalizate sau inactive, sau companii în insolvență”, a explicat ministrul Finanțelor.

Pedepse pentru cei găsiți vinovați

Persoanele identificate ca responsabile de nereguli nu vor mai putea deschide sau conduce firme timp de până la cinci ani.

În plus, proiectul prevede reducerea duratei procedurilor de insolvență cu până la 50%, ceea ce ar putea scurta procesele la doar nouă luni.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.