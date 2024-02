Guvernul României înființează comitetul pentru moartea lui Iohannis, Iliescu sau Constantinescu

Guvernul Ciolacu va aproba Regulamentul de funcționare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, “în cazul decesului Președintelui României și al foștilor șefi de stat ai României”.

Un proiect de Hotărâre de Guvern pe acest subiect este înscris pe ordinea de zi a ședinței Executivului din data de 8 februarie 2024.

“Comitetul de organizare a funeraliilor de stat, denumit în continuare Comitetul, se convoacă de către Șeful Cancelariei Prim-Ministrului în cazul decesului Președintelui României și al foștilor șefi de stat ai României”, precizează proiectul viitoarei Hotărâri de Guvern. Comitetul va funcționa în incinta Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Palatului Victoria.

Potrivit Notei de fundamentare a viitoarei HG, “Funeraliile de stat sunt expresia celei mai înalte aprecieri acordate de România personalităților publice care au oferit un serviciu remarcabil poporului său, motiv pentru care este necesar a se constitui la nivelul administrației publice centrale un comitet pentru organizarea acestora”.

Hotărârea de Guvern care urmează a fi aprobată în ședința din 8 februarie 2024 completează o Ordonanță care fusese aprobată de Guvernul României acum o lună.

Dintre foștii șefi de stat ai României, cel mai în vârstă este Ion Iliescu. Acesta are 93 de ani iar în martie 2024 va împlini 94 de ani. Un alt fost președinte, Emil Constantinescu, are 84 de ani. Actualul președinte al României, Klaus Iohannis, are 64 de ani.

