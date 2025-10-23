Ioana Ene Dogioiu a declarat că Executivul evaluează încă situaţia juridică şi tehnică a blocului afectat de explozia din Rahova, precizând că, în acest moment, nu există un temei legal care să permită statului să reconstruiască imobilul şi să ofere locuinţele proprietarilor afectaţi.

Guvernul României analizează în continuare situaţia blocului grav avariat în urma exploziei din cartierul Rahova, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu, la finalul şedinţei de guvern.

Potrivit acesteia, deocamdată doar Primăria Capitalei a deblocat fonduri pentru sprijinirea familiilor afectate, însă la nivelul Guvernului se derulează o evaluare completă a pagubelor şi a soluţiilor legale disponibile.

„Pentru acest dezastru, costurile şi ajutoarele sunt în evaluare. Urmează şi o evaluare la nivelul Guvernului”, a spus Dogioiu, exprimându-şi totodată condoleanţele familiilor afectate de tragedie.

În privinţa refacerii blocului, Dogioiu a explicat că legislaţia actuală nu permite statului să reconstruiască un imobil distrus complet şi să ofere apartamentele foştilor proprietari.

„În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere. Nu mai există un obiect al acestui drept. Dacă statul reconstruieşte un astfel de bloc, nu există un cadru juridic pentru a oferi cheile proprietarilor anteriori”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Premieră în România: un bloc atât de grav afectat încât nu mai poate fi reparat

Ea a adăugat că există în prezent două variante analizate în cadrul ordonanţei aflate în dezbatere publică: reconstruirea blocului cu fonduri de la bugetul de stat sau prin intermediul Primăriei Bucureşti.

Totodată, Guvernul evaluează posibilitatea acordării de despăgubiri sau ajutoare financiare pentru persoanele afectate, inclusiv prin preluarea poliţelor de asigurare.

„Este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc atât de grav afectat încât nu mai poate fi reparat. Statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor. Nenorocirea este că acele case au dispărut, iar odată cu ele dispare şi dreptul de proprietate”, a mai spus Dogioiu.

Analiza tehnică asupra imobilului nu s-a încheiat încă, iar autorităţile urmează să stabilească dacă blocul va fi demolat şi cine poartă răspunderea pentru explozie.

