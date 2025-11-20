Unul dintre cele mai importante proiecte este ordonanţa de urgenţă care transpune Regulamentul european SAFE

Executivul urmează să adopte, joi, o serie de ordonanţe şi hotărâri care vizează atât sectorul apărării, cât şi domenii, precum silvicultura, protecţia mediului, dezvoltarea regională sau acţiunile umanitare.

Unul dintre cele mai importante proiecte este ordonanţa de urgenţă care transpune Regulamentul european SAFE, creat pentru a consolida industria de apărare a Uniunii Europene. Documentul stabileşte cadrul prin care Guvernul transmite şi negociază, prin Cancelaria prim-ministrului şi Reprezentanţa Permanentă la UE, proiectele ce pot fi finanţate prin acest nou instrument. Pentru implementare va funcţiona un grup de lucru interinstituţional, coordonat de şeful Cancelariei premierului. Tot acesta va defini, prin ordin, cerinţele de cooperare pentru fiecare proiect. În plus, Ministerul Apărării şi alte instituţii vor putea participa la achiziţii comune de echipamente militare, împreună cu alte state membre sau organizaţii internaţionale.

Guvernul va discuta şi o OUG care modifică legislaţia din sectorul silvic. Scopul este introducerea unui sistem unitar de recrutare şi evaluare pentru directorii şi şefii de ocoale silvice din structura Romsilva, precum şi pentru şefii ocoalelor de regim. Actul prevede contracte de mandat, evaluări anuale pe baza indicatorilor de performanţă şi criterii clare privind gradaţiile şi gradele profesionale necesare pentru ocuparea funcţiilor de conducere. Autorităţile susţin că pachetul va contribui la o gestionare mai responsabilă a fondului forestier.

Pe agenda şedinţei se află şi aprobarea Acordului de Aderare şi Amendare a unui acord de finanţare semnat cu Banca Europeană de Investiţii, document care implică mai multe agenţii de dezvoltare regională din ţară. Executivul va analiza totodată modificarea unei hotărâri privind reţeaua ecologică europeană Natura 2000, prin care 19 noi situri de importanţă comunitară vor fi declarate arii naturale protejate. Printre acestea se află Apuseni, Câmpia Careiului, Retezat, Cascada Mişina sau Lacurile Fălticeni.

Guvernul va aproba şi recunoaşterea Fundaţiei MGH pentru copiii bolnavi de SIDA, ca organizaţie de utilitate publică, precum şi o decizie privind rechemarea unor consuli generali. Un alt proiect vizează acordarea, cu titlu gratuit, a unor produse din rezervele de stat pentru sprijinirea activităţii Staţiei meteorologice Vlădeasa din judeţul Cluj.

Pe lângă acestea, Executivul va discuta un memorandum privind negocierea unui nou program de colaborare în învăţământul superior şi cercetare, ce urmează să fie semnat între România şi Palestina pentru perioada 2025–2030.

