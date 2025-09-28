Nicușor Dan a subliniat că măsurile fiscale adoptate până în prezent au avut un dublu efect: au avut impact asupra populației, dar au contribuit semnificativ și la menținerea stabilității financiare

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că săptămâna viitoare urmează să fie aprobată o rectificare bugetară amplă, menită să asigure funcționarea normală a statului și să transmită un semnal de seriozitate partenerilor financiari ai României. Potrivit acestuia, deficitul bugetar va fi ajustat de la aproximativ 7–7,1% din PIB la 8,4%, ceea ce înseamnă o creștere a cheltuielilor cu circa 25 de miliarde de lei.

„Cea mai importantă discuție din perioada următoare este cea privind rectificarea bugetară. Trebuie să arătăm celor care ne finanțează că avem o direcție clară și responsabilă. Rectificarea care va fi agreată în această săptămână, alături de proiectul de buget pentru 2026, vor reprezenta argumente solide că România își menține cursul stabilității”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că bugetul inițial, aprobat la începutul anului, a fost construit pe un deficit estimat de 7%, ceea ce a presupus încă de atunci că anumite cheltuieli nu erau acoperite integral pe hârtie. Rectificarea are tocmai rolul de a acoperi aceste nevoi și de a asigura o funcționare coerentă a administrației publice și a instituțiilor statului.

În privința negocierilor interne, șeful statului a precizat că înțelegerea este, în linii mari, deja conturată, iar discuțiile finale vizează doar ajustări minore privind repartizarea sumelor.

Nicușor Dan a subliniat că măsurile fiscale adoptate până în prezent au avut un dublu efect: au impactat populația, dar au contribuit semnificativ la menținerea stabilității financiare. „Este esențial să privim și înapoi: cele trei mari agenții de rating ne-au păstrat în categoria recomandată investițiilor. Acesta este un semnal clar că direcția este corectă. Măsurile luate până acum oferă o bază solidă pentru 2026. Mai este loc de reforme, dar sperăm să nu fie nevoie de majorări de taxe”, a mai declarat el.

În acest context, Nicușor Dan a infirmat speculațiile privind o nouă creștere a TVA, precizând că nu există în prezent o asemenea intenție. Scopul principal al rectificării este consolidarea bugetului și asigurarea continuității serviciilor publice, nu introducerea de noi poveri fiscale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube