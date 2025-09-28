Guvernul pregătește suplimentarea cheltuielilor cu 25 de miliarde de lei pentru stabilizarea finanțelor publice

Nicușor Dan a subliniat că măsurile fiscale adoptate până în prezent au avut un dublu efect: au avut impact asupra populației, dar au contribuit semnificativ și la menținerea stabilității financiare

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că săptămâna viitoare urmează să fie aprobată o rectificare bugetară amplă, menită să asigure funcționarea normală a statului și să transmită un semnal de seriozitate partenerilor financiari ai României. Potrivit acestuia, deficitul bugetar va fi ajustat de la aproximativ 7–7,1% din PIB la 8,4%, ceea ce înseamnă o creștere a cheltuielilor cu circa 25 de miliarde de lei.

„Cea mai importantă discuție din perioada următoare este cea privind rectificarea bugetară. Trebuie să arătăm celor care ne finanțează că avem o direcție clară și responsabilă. Rectificarea care va fi agreată în această săptămână, alături de proiectul de buget pentru 2026, vor reprezenta argumente solide că România își menține cursul stabilității”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că bugetul inițial, aprobat la începutul anului, a fost construit pe un deficit estimat de 7%, ceea ce a presupus încă de atunci că anumite cheltuieli nu erau acoperite integral pe hârtie. Rectificarea are tocmai rolul de a acoperi aceste nevoi și de a asigura o funcționare coerentă a administrației publice și a instituțiilor statului.

În privința negocierilor interne, șeful statului a precizat că înțelegerea este, în linii mari, deja conturată, iar discuțiile finale vizează doar ajustări minore privind repartizarea sumelor.

Nicușor Dan a subliniat că măsurile fiscale adoptate până în prezent au avut un dublu efect: au impactat populația, dar au contribuit semnificativ la menținerea stabilității financiare. „Este esențial să privim și înapoi: cele trei mari agenții de rating ne-au păstrat în categoria recomandată investițiilor. Acesta este un semnal clar că direcția este corectă. Măsurile luate până acum oferă o bază solidă pentru 2026. Mai este loc de reforme, dar sperăm să nu fie nevoie de majorări de taxe”, a mai declarat el.

În acest context, Nicușor Dan a infirmat speculațiile privind o nouă creștere a TVA, precizând că nu există în prezent o asemenea intenție. Scopul principal al rectificării este consolidarea bugetului și asigurarea continuității serviciilor publice, nu introducerea de noi poveri fiscale.

