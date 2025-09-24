Guvernul portughez prezintă proiectul revizuit privind imigrația

Guvernul portughez a prezentat miercuri o nouă versiune a unui proiect de lege destinat să reglementeze imigrația, după ce Curtea Constituțională a ridicat obiecții privind barierele în procesul de reunificare familială, scrie AFP.

Aceasta nu este legea inițială pe care o propusesem, dar servește scopului de a reglementa imigrația într-un mod uman, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, António Leitão Amaro, într-o conferință de presă, descriind reformele drept „urgente, necesare și importante”.

Potrivit noului proiect de lege depus în Parlament, migranții vor trebui să locuiască în Portugalia timp de doi ani înainte de a putea solicita reunificarea familiei. Totuși, proiectul prevede excepții care reduc această perioadă, în special pentru cuplurile căsătorite și copiii minori.

Dispozițiile-cheie din proiectul anterior, aprobat de majoritatea parlamentară de dreapta în iulie, fuseseră anulate de Curtea Constituțională în luna următoare.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a respins legea și a trimis-o înapoi în parlament, obligând la rescrierea acesteia.

Restricția privind vizele pentru căutătorii de locuri de muncă, limitate la lucrători înalt calificați, rămâne în vigoare, la fel ca și eliminarea tratamentului preferențial pentru cetățenii brazilieni, cel mai numeros grup de imigranți din țară.

CITEȘTE ȘI – România, lider european la exportul de grâu moale, în ciuda scăderii la nivelul UE

Proiectul din iulie prevedea, de asemenea, crearea unei noi unități de poliție responsabile cu combaterea imigrației ilegale și efectuarea deportărilor.

Un alt aspect, legat de procesul de dobândire a cetățeniei portugheze, este încă în curs de discuție.

În 2024, guvernul a abrogat deja regulile care permiteau imigranților fără acte să își regularizeze statutul dacă puteau dovedi că lucrau de cel puțin un an și contribuiau la sistemul de securitate socială.

La sfârșitul anului 2024, numărul străinilor care trăiau în Portugalia depășea 1,5 milioane, reprezentând aproximativ 15% din populația totală și aproape de patru ori mai mult decât în 2017.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.